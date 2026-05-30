Marinetti

La poesía antisistema

El poeta y aventurero Gabrielle D'Annunzio

La poesía antisistema
La poesía antisistema. PD
Archivado en: Columnistas | Periodismo

Más información

McCartney convierte su infancia en Liverpool en un disco confesional cargado de memoria

McCartney convierte su infancia en Liverpool en un disco confesional cargado de memoria

Hace 117 años, hubo un incendiario poeta antisistema, Marinetti, que creó una corriente llamada ´Futurismo´, la cual tendría su puesta de largo con la publicación, en el año 1909, del llamado “Manifiesto Futurista”. De él, entresaco alguno de sus puntos programáticos:

– «Queremos cantar al amor, al peligro, al hábito de la energía y a la temeridad».

– «El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía».

– «La pintura y el arte han magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo».

– «¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto, porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente».

– «Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo».

– «Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas».

Su creador, el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, consideraba como elementos principales la poesía, el valor, la audacia y la revolución, al tiempo que instaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, y la bofetada irreverente.

Lo que en un principio comenzó como una incruenta revolución en el mundo del Arte y la Literatura, terminaría por poner patas arriba el Sistema establecido como ´correcto´ hasta ese momento, convirtiendo el siglo XX, en el más sangriento de la historia de la Humanidad.

De esta poesía ´antisistema´ bebió el poeta Vladímir Mayakovski, creador de los eslóganes propagandísticos de la revolución bolchevique, siendo aclamado por los soviets como el poeta de la Revolución. Por otro lado, el otro seguidor de Marianetti, se llamaba Benito Mussolini.

NOTA: En Marinetti es clara la influencia del poeta y aventurero Gabrielle D’Annunzio, de quien Mussolini tomó el saludo romano y la camisa negra. Hitler copiaría, a su vez, del fascismo de Mussolini, el saludo romano, así como las ´secciones de asalto´ [SA], del partido nacionalsocialista alemán, nacerían a imagen y semejanza de las ´escuadras de acción´ fascistas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]