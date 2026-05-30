La poesía antisistema

Hace 117 años, hubo un incendiario poeta antisistema, Marinetti, que creó una corriente llamada ´Futurismo´, la cual tendría su puesta de largo con la publicación, en el año 1909, del llamado “Manifiesto Futurista”. De él, entresaco alguno de sus puntos programáticos:

– «Queremos cantar al amor, al peligro, al hábito de la energía y a la temeridad».

– «El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía».

– «La pintura y el arte han magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo».

– «¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto, porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente».

– «Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo».

– «Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas».

Su creador, el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, consideraba como elementos principales la poesía, el valor, la audacia y la revolución, al tiempo que instaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, y la bofetada irreverente.

Lo que en un principio comenzó como una incruenta revolución en el mundo del Arte y la Literatura, terminaría por poner patas arriba el Sistema establecido como ´correcto´ hasta ese momento, convirtiendo el siglo XX, en el más sangriento de la historia de la Humanidad.

De esta poesía ´antisistema´ bebió el poeta Vladímir Mayakovski, creador de los eslóganes propagandísticos de la revolución bolchevique, siendo aclamado por los soviets como el poeta de la Revolución. Por otro lado, el otro seguidor de Marianetti, se llamaba Benito Mussolini.

NOTA: En Marinetti es clara la influencia del poeta y aventurero Gabrielle D’Annunzio, de quien Mussolini tomó el saludo romano y la camisa negra. Hitler copiaría, a su vez, del fascismo de Mussolini, el saludo romano, así como las ´secciones de asalto´ [SA], del partido nacionalsocialista alemán, nacerían a imagen y semejanza de las ´escuadras de acción´ fascistas.