Monarquía

¡Qué mal fario! 

La farola de 2019, la república en el cielo de 2021 y el suelo de Vigo en 2026

La caída de la bandera española
La caída de la bandera española. PD
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Durante el primer periodo de mandato de Pedro Sánchez, en el desfile del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre de 2019) celebrado en Madrid, el cabo primero, miembro de la Brigada Paracaidista, que portaba una enorme bandera de España con intención de «aterrizar» delante de la tribuna de autoridades, terminó colgando de una farola.

El 12 de octubre de 2021, durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid, el grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire tenía la misión de dibujar en el cielo la bandera de España (rojo, amarillo, rojo).

Pero, «casualidades de la vida», uno de los aviones expulsó humo morado en lugar del rojo intenso que tocaba, por lo que, al combinarse con las estelas amarillas y rojas de los otros aviones, la composición visual resultante fue la bandera tricolor de la Segunda República Española.

Ayer, durante el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 2026), celebrado en Vigo, cayó, durante su solemne izado, la bandera de España.

Se supone que un acto como los mencionados tiene que ser perfecto y ensayado con un montón de ensayos previos. Esto no es como darse un resbalón bailando la conga con dos copas de más.

¿Casualidades? ¿Sabotaje? ¿Señales del Cielo? No lo sé, pero qué «mal rollo» me está dando todo esto.

El «yuyu chungo» que siento no debe ser ni la mitad del que deben estar sintiendo, San Martín mediante, aquellos que tienen motivos más que suficientes para que hoy no les llegue la camisa al cuerpo.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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