¡Qué mal fario! 

Durante el primer periodo de mandato de Pedro Sánchez, en el desfile del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre de 2019) celebrado en Madrid, el cabo primero, miembro de la Brigada Paracaidista, que portaba una enorme bandera de España con intención de «aterrizar» delante de la tribuna de autoridades, terminó colgando de una farola.

El 12 de octubre de 2021, durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid, el grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire tenía la misión de dibujar en el cielo la bandera de España (rojo, amarillo, rojo).

Pero, «casualidades de la vida», uno de los aviones expulsó humo morado en lugar del rojo intenso que tocaba, por lo que, al combinarse con las estelas amarillas y rojas de los otros aviones, la composición visual resultante fue la bandera tricolor de la Segunda República Española.

🚨Se cae la bandera de España como un trapo mientras estaba siendo izada en el Día de las Fuerzas Armadas… Creo que es un mensaje bastante claro de cómo marcha el país, ¿no crees?pic.twitter.com/7QxdzEmiRh — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) May 30, 2026

Ayer, durante el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 2026), celebrado en Vigo, cayó, durante su solemne izado, la bandera de España.

Se supone que un acto como los mencionados tiene que ser perfecto y ensayado con un montón de ensayos previos. Esto no es como darse un resbalón bailando la conga con dos copas de más.

Los que Somos militares sabemos bien lo que significa. Hecho Grave y mal presagio😳😡👇 pic.twitter.com/O8qIQsI49W — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) May 30, 2026

¿Casualidades? ¿Sabotaje? ¿Señales del Cielo? No lo sé, pero qué «mal rollo» me está dando todo esto.

El «yuyu chungo» que siento no debe ser ni la mitad del que deben estar sintiendo, San Martín mediante, aquellos que tienen motivos más que suficientes para que hoy no les llegue la camisa al cuerpo.