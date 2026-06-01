El Estado de bienestar toca a su fin

El canciller demócrata cristiano alemán Friedrich Merz Gass recibió días pasados una sonada pitada de los sindicatos teutones, acompañada de abucheos y protestas interminables, cuando pidió “más horas de trabajo y recortes en pensiones y sanidad” porque “sin crecimiento económico no se puede garantizar la prosperidad de Alemania”.

Merz recalcó que las medidas no responden a “ninguna maldad” por parte del Gobierno de coalición cristianodemócrata-socialdemócrata, sino a una “pura cuestión de demografía y matemáticas”, a lo que fue respondido con risas sarcásticas, silbidos y gritos por los 400 delegados que asistían a la asamblea de la Confederación de Sindicatos Alemanes.

Si Alemania, el mayor contribuyente de la Unión Europea (UE), motor, financiador, “prestamista” e inventor del sistema público de pensiones con el canciller Otto von Bismarck a finales del siglo XIX, mediante seguros de enfermedad (1883), accidentes laborales (1884) y vejez e invalidez (1889), encuentra esa oposición para salvar el decadente e insostenible Estado de Bienestar, ¿qué tendrían que hacer las demás naciones que componen la UE, incluida España, que tienen más paro, menos productividad, más deuda pública, más envejecimiento demográfico y menos relevancia económica global?

“Las tensiones sociales generadas por procesos migratorios sin políticas integracionistas coherentes –señala el catedrático de Estudios Norteamericanos en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui Palacios, en su interesante libro “Trumpismo y reconfiguración global”- no representan el único factor estructural para explicar la debilidad geopolítica de Europa. El liberalismo, además de constituir el fundamento democrático de las constituciones occidentales y de garantizar las libertades individuales a través de su marco jurídico, ha propiciado el desarrollo económico que ha hecho posible la consolidación del llamado Estado del Bienestar”.

El axioma de que cada generación viviría mejor que la anterior está hoy en entredicho, pues las nuevas trabajan en condiciones más inestables, con menos remuneración y difícilmente pueden acceder a una vivienda. Y el envejecimiento demográfico hace que lo herederos de hoy no sean ya los hijos sino los nietos -si los hay-, que cuando acceden a un bien inmueble que sus abuelos compraron o construyeron, lo venden inmediatamente porque no tienen dinero para mantenerlo (cuotas comunitarias mensuales, derramas para obras innecesarias que imponen leyes absurdas e impuestos extractivos: IBI, basuras, servicios básicos de agua, luz, gas, etc.).

El modelo social actual está sometido a fuertes tensiones que exceden la lógica para lo que fue diseñado. El incremento de la demanda de servicios (educación, sanidad, asistencia social, etc.) no se acompaña con un paralelismo contributivo al sistema, dificultando su sostenibilidad a medio y largo plazo. “Países con tasas de desempleo superiores al 10% -señala Gurpegui- presentan graves carencias de mano de obra en sectores como los servicios, la hostelería, la construcción o la agricultura. Políticas de desempleo con un elevado nivel proteccionista y un enfoque asistencial garantista desincentivan en muchos casos la búsqueda real de empleo. El resultado –añade- es un desgaste progresivo de la clase media, sometida a una carga fiscal creciente, que alimenta el descontento, la polarización y el auge de políticas nacionalistas”.

Si a todo esto añadimos la corrupción política y sindical que carcome el sistema democrático español, qué esperanza les queda a nuestros hijos y nietos, que ya han asumido que viven peor que sus progenitores. Han pasado del Estado del Bienestar al Estado del Malestar.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL