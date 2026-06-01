Juan Pérez de Mungía: «¿Qué hacer? Los mimbres de la tiranía»

Un clamor popular se extiende contra la contumacia de Sánchez de atribuir al empedrado su próxima caída, a punto de quedar desbordado por la evidencia incriminatoria aportada por quienes pagarán con su silencio el precio de su corrupción con la cárcel, mientras quedan a la espera del indulto que Sánchez prepara. Aldama era un extraño a la trama por lo que su recompensa provenía de hablar, mientras que la recompensa de otros viene de callar. Estos son los mimbres de una constitución perversa y pervertida incapaz de oponerse a un poder criminal.

La evidencia acumulada en los últimos meses —que ahora aflora en forma de imputaciones judiciales, informes policiales y sumarios de miles de páginas— dibuja un panorama que trasciende la mera corrupción individual, como si pudiera ser algo menos de una inmensa colección de manzanas podridas en el canasto de Sánchez, para configurarse como una estructura estable, jerarquizada y operativa en el corazón mismo del poder socialista. No se trata de casos aislados, ni de errores puntuales, ni de mala gestión, sino de una red que ha operado con impunidad desde Ferraz, con ramificaciones internacionales en Venezuela y China y en una treintena de países y paraísos fiscales y que ha convertido el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la malversación de fondos públicos en un modelo de negocio paralelo al Estado, de la que se han nutrido por igual el partido y sus capitostes y turiferarios. En el centro de esta telaraña aparece José Luis Rodríguez Zapatero, imputado formalmente como presunto líder de esta estructura criminal, y a su alrededor un ecosistema de ex altos cargos, empresarios afines y funcionarios que han convertido el PSOE en un instrumento de enriquecimiento privado. Pedro Sánchez, como máximo responsable del Gobierno y del partido, no puede alegar una ignorancia ni creíble, ni plausible: la Policía Nacional, la UDEF, el CNI y la propia Guardia Civil que custodia al Ejecutivo y a sus figuras clave dependen directamente de su autoridad. La omisión culpable, en el mejor caso, no es solo una figura jurídica; es la única explicación coherente para quien preside un aparato que, según los propios documentos policiales, ha canalizado millones de euros en transferencias sospechosas, joyas de lujo y operaciones opacas en el extranjero.

Los hechos, extraídos de las investigaciones periodísticas y judiciales publicadas en este mes de mayo de 2026, son irrefutables en su crudeza documental. Artículos en prensa sobre “Joyas, relojes y ordenadores: lo que la policía requisó de la oficina de Zapatero, propiedad del PSOE, han detallado el resultado del registro practicado por la UDEF en Ferraz. Los agentes intervinieron una caja fuerte trasladada expresamente desde la vivienda particular de Zapatero y de su esposa Sonsoles Espinosa, conteniendo collares, pulseras, pendientes, diamantes, gargantillas, sortijas y relojes de alto valor, un botín cuantioso, junto a dos discos duros. Las secretarias interrogadas intentaron justificarlos como “herencia familiar” o “regalos de viajes”, pero la documentación gráfica del acta de entrada y registro revela un volumen de activos que difícilmente encaja en la declaración de bienes de un expresidente que, oficialmente, solo percibe pensiones y honorarios por conferencias. Este hallazgo no es anecdótico: constituye un indicio clásico de pago en especie por favores prestados, un mecanismo habitual en tramas de blanqueo y tráfico de influencias. Y Rodriguez Zapatero es el valedor de Sánchez, su testaferro, el fondo de garantía que atesora riquezas a dónde Sánchez y él mismo podrían huir como anteriores jerarcas partidarios y miembros de la trama. Se repite el modelo de Bettino Craxi. Estas revelaciones han llevado a Sánchez a urdir un nuevo canal de televisión que substituya a aquel del que se ha servido y ha beneficiado con sus políticas, por el riesgo de no contar con su silencio cómplice.

Más revelador aún es el desglose bancario de las cuentas de Zapatero: 2,6 millones en cinco años en transferencias de empresas en el foco y capital chino publicados este pasado 25 de mayo de 2026. Entre 2020 y 2025, Zapatero recibió 174 transferencias por un total de 2,6 millones de euros procedentes de sociedades bajo investigación —entre ellas la consultora Análisis Relevante, núcleo duro de la causa— y de otras mercantiles bajo sospecha, vinculadas a la misma trama. Parte significativa de ese dinero proviene de capital chino. El mercadeo con la mafia comunista les es por completo indiferente. Como predijo Lenin que pasaría, los esbirros capitalistas más ambiciosos «nos venderán la soga de la que morirán ahorcados». Las justificaciones tales como “conferencias o consultorías” resultan risibles cuando se cruzan con el calendario: coinciden temporalmente con la mediación pública de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y con sus viajes y gestiones en Venezuela. Aquí no hablamos de rumores; hablamos de movimientos bancarios documentados por la Policía antes incluso de la imputación formal.

La imputación de Zapatero, recogida en la prensa en numerosos titulares: “Zapatero se enfrenta a una investigación de años con ramificaciones en Venezuela y China” marca un punto de no retorno. El juez Calama lo señala como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” destinada a obtener beneficios económicos mediante “intermediación ante instancias públicas”. El sumario supera miles de páginas e incorpora nuevos informes de la UDEF sobre todo el material intervenido: papeles, agendas, discos duros, memorias informáticas, teléfonos móviles y correos electrónicos desde 2020. Documentos y datos que no dejan de crecer que señalan la conducta criminal de la mafia que lidera Sánchez. Las ramificaciones internacionales en Venezuela y China han provocado una conmoción explícita en el Ejecutivo, pero como es habitual en estas lides, Sánchez la niega, y la invierte en una persecución política. Es perfectamente consciente que su cooperación ha sido necesaria para que se abriera camino la canalla de Zapatero. Tampoco es casualidad: el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros se aprobó durante la legislatura sanchista, y Zapatero actuaba como comisionado oficioso del Gobierno en América Latina. Un adalid de Sánchez y un protector que anticipa desde el púlpito mendaz, las dos caras de las miserias socialistas.

Los hechos forman parte de una trama sistémica iniciada por Zapatero, al hilo de la destrucción económica del Estado que soporta una deuda desde una cifra inicial del 46,3 % hasta su salida al 70,5 % del PIB, una caída de ser la 8º economía al 14º a nivel mundial, la ocupación ideológica de instituciones, la legitimación del terrorismo, la inmigración masiva, la tolerancia y promoción del islamismo y sus costumbres ancestrales como la doctrina halal, etc. que Sánchez continúa como su heredero y testaferro, el clan de la Ceja que se nutre de las subvenciones del Estado, el blanqueo de capitales, las mordidas de capital, el cambio del censo electoral, las regularizaciones masivas que alimentan mafias, y que alimentan las redes del narcotráfico. Se trata de un “golpe de Estado autoinflingido», vía compra de la sociedad civil con el aumento de las plantillas públicas, el aumento de los impuestos próximos a la confiscación de capitales obtenidos del trabajo, y desviación y malversación de fondos públicos. Ya no cabe más que un tribunal popular y un encarcelamiento masivo de socialistas corruptos, hasta que no quede ninguno.

El informe de la UDEF, desvelado, que apunta a la casa de Zapatero como el escenario de las ‘instrucciones’ de ‘mayor sensibilidad’, eleva el nivel de gravedad. La oficina de Ferraz se describe como el “centro de dirección operativo”, pero es el domicilio particular de Zapatero el lugar elegido para “canalizar y custodiar” las instrucciones más delicadas. Esta separación deliberada de espacios demuestra una conciencia de ilicitud: se evita dejar rastro en sedes oficiales precisamente porque se sabe que se está operando al margen de la ley, se borran mensajes, se compran voluntades, se amenazan vidas. La UDEF no habla de “errores administrativos”; habla de una estrategia de ocultación.

Paralelamente, los negocios de Julio Martínez con los hermanos venezolanos investigados: la exportación de oro y la compraventa de petróleo demuestran cómo Julio Martínez —que compareció en el Senado en la comisión del caso Koldo— mantenía operaciones con los hermanos Baca y otros venezolanos que amañaban la exportación de oro del Banco Central de Venezuela, la compraventa de petcoke (lotes de 50.000 toneladas) y el cambio y transformación de divisas en metálico en Caracas. Intervino directamente Zapatero ante el Gobierno de Maduro. Presionaban “los chinos” –una empresa vinculada al Partido Comunista Chino– y un intermediario suizo. Estas operaciones, valoradas en varios millones, encajan perfectamente en el patrón de blanqueo internacional que ya había sido detectado por las autoridades francesas y suizas.

El origen de toda la investigación, que deriva del descubrimiento de una red internacional de blanqueo que alcanza a Plus Ultra, a Julio Martínez y al expresidente arranca de peticiones de ayuda judicial de Francia y Suiza en julio de 2024 sobre una red internacional de blanqueo que operaba desde España. Los fondos proceden del desvío de los CLAP (programa alimentario de Maduro), de la venta irregular de oro del Banco de Venezuela y de sociedades interpuestas en Emiratos, Mauricio, Suiza, Panamá e Islas Vírgenes. Gestores y clientes en España (los hermanos Baca, el holandés Verhoeven, el venezolano Diazgranados en Pozuelo, el abogado Palomero) convergen en el rescate de Plus Ultra, inicialmente archivado por “error de forma” gracias a la intervención de dos fiscales —Pilar Rodríguez y María Luisa Llop— a las que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto expediente por posible obstrucción a la justicia.

Este entramado no opera en el vacío. Se inserta en un contexto más amplio de degradación institucional. Más de 600 narcolanchas operan en el Estrecho, según informes de Seguridad Nacional. El dato revela la existencia de más de 600 embarcaciones dedicadas al narcotráfico en la frontera sur, con decomisos masivos en Cádiz que ilustran la magnitud del problema. Entretanto, España se convierte en un país colapsado de 50 millones de habitantes con infraestructuras para 40 millones de personas como resultado de una alteración demográfica provocado por la inmigración masiva y 100 millones de turistas anuales. Las costuras de un sistema que prometía bienestar social para los ciudadanos, empiezan a chirriar y se genera una necesidad urgente de elevar el gasto público. Las políticas de regularizaciones masivas y la apertura de fronteras por Sánchez entra en esa lógica del psicópata líder de la trama, no solo generan un daño estructural sino que sirven como herramienta para modificar el censo electoral y perpetuarse en el poder.

La red no es solo económica; es existencial. Como advierte Auron MacIntyre en un artículo revelador “Tus enemigos no están mentalmente enfermos. Al parecer solo quieren matarte”, ignorar las diferencias morales fundamentales y atribuir todo a “enfermedad mental” es un error letal. Aquí no hay patología psiquiátrica: hay un proyecto político que considera legítimo saquear las arcas públicas, blanquear capitales a través de joyas y transferencias, y destruir las salvaguardas institucionales para mantener el control. Zapatero sembró la semilla de la destrucción económica, ocupó ideológicamente las instituciones y dejó el camino expedito para que su “testaferro” Sánchez continuara la obra. La presunción de inocencia, legítima en el plano individual, no puede convertirse en un escudo colectivo que oculte la comisión sistemática de delitos por omisión culpable de quien detenta la máxima magistratura del Estado.

La Constitución Española, con su aforamiento (art. 102.1 CE) y su exigencia de suplicatorio para los diputados (art. 71.2 CE), fue diseñada para proteger la estabilidad institucional, no para blindar a una red criminal enquistada en el poder. Ante un poder que controla el Ministerio Fiscal, la Policía y el CNI, los límites del procedimiento ordinario se revelan insuficientes. El clamor popular —que ya no se limita a las redes sociales, sino que permea la sociedad— interpone una exigencia moral y democrática: no basta con esperar a que el Tribunal Supremo solicite un suplicatorio que una mayoría parlamentaria comprada o coaccionada puede denegar. No basta con invocar la “presunción de inocencia” cuando la evidencia documental es abrumadora y la omisión culpable del Presidente resulta injustificable.

Sánchez puede seguir atribuyendo su caída al “empedrado”, a una “conspiración de la derecha”. Puede seguir vistiendo la camisa de víctima mientras prepara indultos para sus esbirros, a los que pide silencio. Pero la evidencia es ya tan voluminosa —imputación formal de Zapatero, 2,6 millones en transferencias, joyas requisadas, informes UDEF, conexiones Venezuela-China, obstrucción fiscal, narcotráfico tolerado, colapso demográfico inducido— que solo un acto de contumacia deliberada puede ignorarla. La historia juzgará si la “constitución amputada” fue suficiente parapeto para un poder criminal o si, finalmente, el clamor popular y la verdad documental consiguieron lo que las urnas y los tribunales, hasta ahora, no han logrado: poner fin a la impunidad. Porque, como bien recordaba el texto de MacIntyre, cuando las diferencias no son de mera opinión sino de bien y mal fundamentales, no hay debate racional que valga: un lado gana y el otro pierde. Y España ya no puede permitirse perder.