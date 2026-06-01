Gente

Sobre el miedo y la cobardía

Melindres y tibios mayestáticos aparte

Bebé.
Bebé. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Cristina Álvarez, la asesora de Begoña, y sus whatsapps

Los whatsapps de la asesora de Begoña con sus escoltas: "Avisad si hay pseudoperiodistas"

Pedro Sánchez en la cárcel de las redes sociales.

La mayoría de los españoles cree que Sánchez es el 'One' y que los delitos de Zapatero fueron posibles gracias al Gobierno Frankenstein

Más que “si no tuvieras miedo qué harías”, cabría decir “si no tuvieras miedo qué no harías”. Personalmente, “no haría lo mismo que no hago ahora”. Más claro, agua.

Melindres y tibios mayestáticos aparte, por las circunstancias personales de cada uno, no todos pueden decir públicamente lo que piensan, y además firmarlo con nombre y apellidos, por lo que nunca se debe confundir anonimato con cobardía, porque no lo es, teniendo en cuenta los tiempos que corren en esta España del Gran Hermano.

Cobardía no es utilizar un seudónimo. Cobardía es envalentonarse tras la protección del anonimato para insultar, difamar, y ofender gratuitamente a los demás. Eso es cobardía.

Luego tenemos a aquellos que, por figurar con su nombre real, temen decir libremente lo que deben, por si el sátrapa se enfada.

Personalmente, siempre he dado la cara, y si nunca me he escondido tras un seudónimo, cuando tenía mucho que perder y nada que ganar, no lo voy a hacer ahora de viejo, máxime cuando no tengo nada que perder, ni nada por ganar, salvo mi exprimida y exhausta vida; que qué más da. Al fin y al cabo, siempre hice mío el Espíritu de la Muerte del Credo Legionario: “La muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde”.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]