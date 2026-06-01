Sobre el miedo y la cobardía

Más que “si no tuvieras miedo qué harías”, cabría decir “si no tuvieras miedo qué no harías”. Personalmente, “no haría lo mismo que no hago ahora”. Más claro, agua.
Melindres y tibios mayestáticos aparte, por las circunstancias personales de cada uno, no todos pueden decir públicamente lo que piensan, y además firmarlo con nombre y apellidos, por lo que nunca se debe confundir anonimato con cobardía, porque no lo es, teniendo en cuenta los tiempos que corren en esta España del Gran Hermano.
Cobardía no es utilizar un seudónimo. Cobardía es envalentonarse tras la protección del anonimato para insultar, difamar, y ofender gratuitamente a los demás. Eso es cobardía.
Luego tenemos a aquellos que, por figurar con su nombre real, temen decir libremente lo que deben, por si el sátrapa se enfada.
Personalmente, siempre he dado la cara, y si nunca me he escondido tras un seudónimo, cuando tenía mucho que perder y nada que ganar, no lo voy a hacer ahora de viejo, máxime cuando no tengo nada que perder, ni nada por ganar, salvo mi exprimida y exhausta vida; que qué más da. Al fin y al cabo, siempre hice mío el Espíritu de la Muerte del Credo Legionario: “La muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde”.