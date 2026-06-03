La quinta columna

Cuando el conflicto guerra civilista, en Irak y Siria, los países musulmanes del Golfo, (Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin), que juntos formaban una de las regiones más ricas del Mundo, no ofrecieron ni una sola plaza de asilo para los refugiados musulmanes, (de los cristianos sirios e iraquíes, ni se habló, seguramente porque no queda ninguno vivo).

Y, paradójicamente, no hubo acogida ni asilo, cuando tan solo por proximidad geográfica, religión, cultura, y medios económicos, era el lugar más lógico y racional para recibirlos con los brazos abiertos, como hermanos musulmanes que eran.

Sin embargo, incongruentemente, el problema de los refugiados musulmanes, se lo pasaron al ´buenista´ Occidente, en especial a los países de la Unión Europea, que ni por proximidad geográfica, situación económica, cultura, ni religión, parecía que fuera la opción más racional. ¿Por qué entonces?

¿Por casualidad…? No. ¡Por causalidad! Porque lo más fácil es que tal decisión obedeciera a una fría y calculada hoja de ruta, para acelerar aún más, el ya rápido proceso de islamización de Europa. Veamos.

El índice de natalidad autóctono de la Unión Europea era entonces de 1,40, hijos por mujer es decir, muy inferior a la tasa mínima. En 2026 la cifra ha bajado a 1,34; cifra muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, estimado en 2,1 hijos por mujer. Las mujeres musulmanas en Europa tienen un promedio de 2,6 hijos por mujer.

El caso más grave es España, donde el número medio de hijos por mujer autóctona, (madres con nacionalidad española), es de 1,07 hijos. Pero ese problema ya está en vías de solución, gracias a la población musulmana y su alto índice de natalidad, así como a las nacionalizaciones exprés, promovidas por el régimen sanchista.

Si actualmente viven en Europa 44 millones de musulmanes, dentro de veinte años esa cifra habrá subido al doble.

No deja de ser significativo que hace diez años, en Marsella, sede de una de las más antiguas diócesis católicas de Europa, había ya más mezquitas que iglesias. Este dato sé que traerá al pairo a los ateos, agnósticos, y pasotas, seguramente porque desconocen qué les hacen, en los países de mayoría musulmana, a los ´sin dios´.

Según las proyecciones del “Pew Forum de Religión y Vida Pública”, la población islámica crece a una velocidad que duplica a la del resto del mundo.

– Francia: Podría alcanzar cerca de 13,2 millones de musulmanes (aproximadamente el 18% de su población).

– Reino Unido: Proyectado con 13,4 millones, (cerca del 17%).

– Alemania: Superaría los 17 millones de habitantes musulmanes (cerca del 20%, bajo el escenario de alta migración).

– España: Ni se sabe.

A la marcha que vamos, el día que se lie, porque se liará, los quintacolumnistas no serán ellos; seremos nosotros.

No sé si emigrar a Covadonga, o pedir asilo en Jabugo.