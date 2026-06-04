Cuando los padres se van

Poco importa la edad, ni las canas que tengamos.

Siempre se es demasiado niño para ver como nuestros padres, en silencio, un día se van para no regresar.

Poco importa la hora, el día o el año, porque ese es un triste momento, único e irrepetible, que, por tarde que llegue, siempre nos parecerá intempestivamente temprano.

Y será en ese momento, cuando al tomar el relevo y pasar a ser los siguientes de la lista, veamos sin filtros, al mirarnos en el espejo, que tampoco falta tanto tiempo para que llegue el momento en que, con ellos, nos volvamos a encontrar.