Siempre se es demasiado niño

Cuando los padres se van

En silencio, un día se van para no regresar

Edad, vejez, familia, muerte
Edad, vejez, familia, muerte. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Trump irrumpe en la carrera presidencial colombiana y respalda al polémico “Tigre”

Trump irrumpe en la carrera presidencial colombiana y respalda al polémico “Tigre”

Poco importa la edad, ni las canas que tengamos.

Siempre se es demasiado niño para ver como nuestros padres, en silencio, un día se van para no regresar.

Poco importa la hora, el día o el año, porque ese es un triste momento, único e irrepetible, que, por tarde que llegue, siempre nos parecerá intempestivamente temprano.

Y será en ese momento, cuando al tomar el relevo y pasar a ser los siguientes de la lista, veamos sin filtros, al mirarnos en el espejo, que tampoco falta tanto tiempo para que llegue el momento en que, con ellos, nos volvamos a encontrar.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PIANOS DIGITALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]