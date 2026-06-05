Diarios de pandemia (1)

«Su marido está mejorando». «¿Cómo? ¡Pero si falleció hace tres días!»

Dado el ´alzhéimer´ que parece sufrir el pueblo español, es por lo que, bajo el epígrafe ´Diarios de pandemia´, voy a ir publicando, en PERIODISTA DIGITAL, alguno de los artículos que en aquella aciaga y tenebrosa época, fui divulgando -diariamente- en redes sociales. Quién los lea, debe de respirar hondo y retrotraerse a aquellos momentos, que, si bien casi todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, no debemos hacerlo, máxime ahora que, gracias a la UCO, nos vamos enterando a qué se dedicaba una parte de ´la casta´, mientras el pueblo llano permanecía en arresto domiciliario.

“ESPAÑA LA MEJOR SANIDAD DEL MUNDO”, [04/06/20020], por Antonio Gil-Terrón Puchades

Carmen aún no puede creer que su marido, José Padilla, de 60 años, haya fallecido. Ingresó el 8 de marzo en el Hospital Clínico Virgen de las Nieves de Granada, perteneciente a la SANIDAD PÚBLICA, para un trasplante de riñón:

«Al día siguiente de la operación pude pasar a verle a la habitación y estar media hora con él. El día 19 me llamaron del hospital a las 13.30 para decirme que se lo llevaban a la UCI porque su situación había empeorado y parecía tener COVID-19. A las 16.30 otra llamada me alerta de que está muy grave, entubado y con sedación. El 25, a las 11.30 de la mañana me comunican que ha fallecido. Yo, en ese momento, también estaba ingresada en otro hospital por coronavirus por lo que, destrozada, le dije a mi hijo que fuera él a reconocer el cuerpo».

Pero su hijo no pudo verle. «En el hospital le dijeron que no era posible porque así lo habían establecido por la situación de excepcionalidad por el coronavirus», apunta Carmen.

Lo inverosímil de esta historia no acaba aquí. Dos días después del fallecimiento reciben una nueva llamada: «Señora, su marido está reaccionando bien a la medicación». «¿Cómo? –respondí–. ¡Pero si mi marido ha fallecido!». En ese mismo momento me colgaron. Casi me vuelvo loca. Por unos instantes ya no sabía si estaba vivo o muerto. Poco después volvimos a ser conscientes de la dura realidad».

Sin embargo, Carmen, que pertenece a la Plataforma de Familiares de Víctimas del COVID-19, todavía no tiene un informe donde se explique la causa del fallecimiento, «solo el certificado de defunción donde no lo especifican. He llamado y me he presentado allí para solicitarlo. Me han dado la mitad de sus pertenencias. FALTAN UNAS GAFAS DE SOL, SU RELOJ Y UN DÉCIMO DE LOTERÍA QUE SU HIJO LE REGALÓ POR EL DÍA DEL PADRE CON UNA BONITA DEDICATORIA. ¿Qué han hecho con todo eso? Era suyo y ahora nos pertenece. Su reloj, en concreto, tiene un gran valor sentimental. A día de hoy, no he recibido respuesta. Eso sí, tengo sus cenizas, pero a saber si son las suyas. Yo ya dudo de todo».

ABC se puso en contacto con el Hospital Clínico Virgen de las Nieves de Granada para conocer el destino tanto del informe médico como de las pertenencias del marido de Carmen y, a pesar de haberles hecho la petición directamente de forma telefónica, el periódico tampoco ha recibido respuesta alguna hasta la fecha.

«Su marido está mejorando». «¿Cómo? ¡Pero si falleció hace tres días!»