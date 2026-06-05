Victor Entrialgo: «Un GAL por interés personal»

Han hartado hasta a los más adiestrados para aguantar: jueces, guardias civiles y policía nacional, que ya no pueden más. Tras la imputación de Begoña y del hermano, durante el retiro espiritual, el one y sus esbirros decidieron limpiar y organizar un Gal por interés personal, en lugar de general, para lo que eligieron a una panda de friquis atrevidos que intentaran coaccionar mediante chantaje a los más valerosos de aquellos y de paso se comieran el marrón.

Previamente habían pactado con separatistas y terroristas, comprado con bonos a los jóvenes sin vivienda, intentado chantajear a los jueces y fiscales, asfixiado a los autónomos, creado cargos y funcionarios de los que no tienen tarea en lugar de médicos, enfermeras o maestros, que el país demanda con urgencia.

Pero los que se revuelven como gato panza arriba están cercados por su delito mayor que no es nuevo en nuestra historia: convertir un error secular de la Historia de España que la Transición había conseguido subsanar, en arma política: confundir política e historia. La llamada «Memoria histórica» de un memo peligroso es el objetivo de convertir esa confusión entre política e historia en arma que persigue la división y el enfrentamiento, niega la alternancia política y proclama: «la democracia soy yo».

Una división que no ha existido ni desde los primeros hitos de la Nación, cuando Alfonso VI toma Toledo en 1085 o Sancho VII el fuerte vence en las Navas de Tolosa en 1212, porque los reinos se interpenetrarán de tal forma que cualquier intento de separación tajante es una falsificación.

Es justamente despolitizar nada menos que los últimos siglos de la Historia de España lo que había conseguido, creíamos que definitivamente, la Transición. Y justamente destrozar ese logro es el mayor delito de los dos majaderos que, por patologías diversas, han venido a cargarse un sistema cuyas imperfecciones son justamente las que han dejado a la vista.

Esa carencia que ha quedado al ventestate es la falta de controles frente al autoritarismo de tiranorzuelos perversos e incompetentes que decidan okupar las Instituciones. Entre ellos, el primero y principal, la falta de un procedimiento de destitución o impeachment anglosajón que permita destituir en quince días a un primer ministro que un día se saltó el covid como Boris Johnson o es rechazado por un número de diputados como tienen en el alambre a Stamer el premier actual, mientras Pedro Sanchez lleva ocho años dinamitando el Estado de derecho.

Y llegamos así al quid de la cuestión. Eso sucede por un sistema electoral que no elige diputados sino palmeros. Si se tratase de diputados elegidos directamente y con la capacidad de removerlo, como aquellos, a través de la institución del recall, los ocho diputados que seguramente le impuso a Page el partido y no eligieron sus electores castellano-manchegos permitirían acabar con esto en quince días.

Gallardo, Mercedes, Leyre Diaz. He aquí el perfil del sanchismo: trepas, gente que no ha trabajado nunca fuera de una secta. Son los esbirros del «one», el que despues de unos ejercicios espirituales de cinco días decidió crear una organización criminal de extorsión contra los servidores de la ley y el orden.

Estos conversos a una causa, a un alistamiento que les pueda dar de vivir, entregan su alma a Mefistófeles que les ordena hacer la limpieza de sangre más ruin que quepa imaginar, un Gal por interés personal, chantajear o ensuciar la imagen de jueces y guardias civiles que únicamente asisten a la voladura del Estado de derecho y la concordia que tanto costó conseguir y se limitan a cumplir valerosamente con su deber.