Debemos señalar que la figura de Gómez Pereira (Medina del Campo 1500-1558) merece un lugar destacado en la historia del pensamiento. Médico, filósofo con una actitud crítica en su tiempo, se adelantó a muchas de las ideas que marcarían el desarrollo de la filosofía moderna.

Cierto. Nuestro protagonista es una de las figuras más fascinantes y, al mismo tiempo, más olvidadas del pensamiento renacentista español. Pereira desarrollo una obra que anticipó ideas fundamentales de la filosofía moderna, especialmente en el ámbito del racionalismo y la teoría del conocimiento. Su pensamiento viene marcado por una independencia intelectual y la crítica a la tradición escolástica, lo que le sitúa como un precursor de autores como René Descartes, en quien podemos encontrar sorprendentes paralelismos con nuestro protagonista.

Su legado, poco reconocido durante siglos, es hoy objeto de estudio. En él, encontramos a un pensador que fue capaz de formular ideas que tendrían eco en el desarrollo de la filosofía occidental.

En su tiempo predominaba la escolástica, basada en la autoridad de Aristóteles y su interpretación medieval. Las universidades españolas (como Salamanca o Alcalá) seguían este modelo, lo que hacía difícil la aparición de ideas innovadoras. Hay que recordar que el dualismo escolástico de las almas (la sensible y la racional) comenzaba a ser sustituido por otro dualismo: el del alma (espiritual) y el cuerpo. La teoría de Gómez Pereira será desarrollada por los cartesianos y su dualismo tomará la forma del dualismo de la res cogitans (la mente, inmaterial y pensante) y de la res extensa (el cuerpo y la materia, que ocupan espacio y se rigen por leyes mecánicas)

El nombre de nuestro protagonista se asocia a su “teoría del automatismo de las bestias” Dicha teoría sostiene que los animales “no tienen alma”; es decir, no sólo no poseen “alama racional”, sino tampoco “alma sensitiva” Conclusión: los animales se comportan como autómatas. Esta teoría esta en la base misma de la fisiología moderna, en tanto que prescinde del alma en sus explicaciones. Nos encontramos ante un ejemplo del ejercicio del método mecanicista, que destierra cualquier residuo de naturaleza metafísica, al modo de los aristotélicos, en la explicación de los procesos naturales.

Pereira se muestra muy crítico con la filosofía escolástica, especialmente con la dependencia excesiva a la autoridad de Aristóteles. Define la necesidad de observar la realidad y de utilizar la razón de manera independiente. Ese espíritu crítico lo acerca al método científico moderno, basado en la observación, la experimentación y el cuestionamiento de las ideas recibidas.

La obra más importante de Gómez Pereira lleva por título Antoniana Margarita (1554) que consiste en un tratado filosófico escrito en latín que aborda cuestiones sobre el conocimiento, la percepción y la naturaleza del alma. El título representa un homenaje a sus padres, Antonio y Margarita. Se pueden encontrar ideas muy avanzadas para su tiempo: la negación de la sensibilidad de los animales, la afirmación de que el conocimiento se basa en la conciencia de uno mismo y una anticipación del principio “pienso, luego existo”

Uno de los aspectos más innovadores del pensamiento de Pereira es tu teoría del conocimiento. Frente a la tradición escolástica (que daba gran importancia a los sentidos), nuestro autor sostiene que el conocimiento verdadero parte de la conciencia interna. Sostiene que la certeza fundamental no proviene del mundo exterior, sino del hecho de que el sujeto es consciente de sí mismo. Esta idea anticipa el “cogito” de René Descartes, formulada con ochenta años de anticipación. El acto de conocer implica necesariamente que existe un sujeto que conoce. Esta afirmación le convierte en uno de los primeros pensadores en situar la subjetividad en el centro de la filosofía. Dato de importancia.

Realizó contribuciones importantes en el campo de la medicina. Su enfoque se caracterizaba por la observación directa de los pacientes, el rechazo de explicaciones meramente teóricas y la búsqueda de causas naturales de las enfermedades. Un claro enfoque empírico.

Nuestro filólogo, historiador y filósofo Marcelino Menéndez Pelayo lo describe de la siguiente manera: “De sus libros se deduce que era un buen cristiano y buen hijo; pero en lo demás, hombre arrojado, impaciente en todo yugo; rebelde a toda autoridad no fundada en razón; amigo de ir contra la corriente, y de sacar a la luz paradojas extrañas que asombraban a los nacidos; y, al mismo tiempo, observador sagaz, dialéctico, agudísimo, hombre en suma de poderosas y no mal dirigidas facultades intelectuales”

A modo de conclusión, debemos señalar que, frente al horizonte científico desplegado por la tradición hipocrática y peripatética, representa la figura del médico renacentista que, a través de un método empírico basado en la observación y el ejercicio práctico, forma parte de esa pléyade de autores que desautorizaron las justificaciones filosóficas y religiosas que sirvieron como principio de autoridad en el quehacer de su profesión.

Es necesario rescatar la importancia de la figura de Gómez Pereira y colocarla en un lugar de significada importancia en la historia del pensamiento racional.