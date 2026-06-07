Juan Pérez de Mungía: «Policía de doble rasero»

Tres de diciembre de 2025. Cae la noche en Southampton. Un estudiante universitario vuelve a su residencia universitaria en Portswood después de haber celebrado el final del trimestre con sus compañeros de equipo de fútbol. Mientras graba un video para snapchat ve a un hombre que acababa de aparcar su coche con un cuchillo en el cinto de grandes dimensiones. Inconscientemente le dice, al ver que portaba un cuchillo, ¿eres un hombre malo? a lo que el aludido responde que si lo es. Creyendo que se trata de una interacción sin importancia se da la vuelta para continuar su camino, pero el hombre le para y le increpa. Le quita el teléfono de manera violenta de las manos y comienza un forcejeo. El hombre escala en la violencia y desenfunda el cuchillo que tiene en el cinto. Se trata de un cuchillo de 21 centímetros de hoja y le apuñala cinco veces. El muchacho malherido trata de huir y salta una valla, pero el hombre le sigue y graba su martirio, mofándose de él ya en el suelo. El chico grita: ¡Me han apuñalado!, ¡Me estoy muriendo! El hombre contacta con su familia y ésta se presenta en la escena del crimen. El hermano del agresor llama a la policía y dice: ¡Mi hermano ha sido atacado por un racista!. El hermano miente descaradamente a la policía y les dice que no había armas involucradas en el crimen. La madre oculta el arma blanca antes de que llegue la policía. Saben qué deben de decir para poner a la policía de su lado, un relato que se alinea con la ideología imperante que confirma los nuevos prejuicios de la moral victoriana.

La policía se presenta en el lugar del crimen siete minutos después de la llamada. Se acercan y ven a unas personas de pie y uno tendido en el suelo con mal aspecto. Le preguntan al hombre que ha sucedido este les dice que el muchacho que está en el suelo le ha agredido quitándole el turbante. El muchacho dice con voz tenue: ¡Me han apuñalado!, ¡No puedo respirar!. La policía hace caso omiso a sus plegarias e incluso uno de los agentes le dice de manera burlona: «No lo creo colega» . Le comienzan a esposar, estando postrado en el suelo y con poca movilidad. Al doblarle el brazo contra la espalda, ofrece nula resistencia, tolerando un ángulo inaudito y mostrando una mano pálida y con rastro de sangre. El muchacho repite una ultima vez: ¡Me han apuñalado! ¡No puedo respirar!. El policía le dice: Pon la mano en la esposa colega, a lo que el muchacho ya no responde. El policía le empieza a leer sus derechos, sin ninguna réplica por parte del muchacho. Tres minutos después un policía comenta que las pupilas del muchacho no responden. Alarmados le quitan las esposas e intentan realizarle la reanimación cardiopulmonar. La policía preparaba un dosier, la misma mierda que la inventada sobre los 4 de Guilford, un dosier que no se divulgó sobre las actitudes racistas de la víctima. Como ha declarado el Dr. Cristoph Magier, experto en heridas de arma blanca, las esposas a la espalda, contribuyeron a la apertura de la vena subclavia herida evitando su cierre natural, facilitando la muerte del joven, tres minutos después tras cinco minutos hablando y consciente. Las policías son cómplices de asesinato. EL hospital más próximo, el hospital universitario de Southampton está a 3 minutos, pero es inútil el muchacho ya ha fallecido. El hombre es arrestado y llevado a comisaría sin esposarle. Y eso sí, mientras está en custodia policial le llevan a la cocina para que pueda elegir su propia comida.

Catorce de mayo de 2026. El hombre es acusado formalmente de asesinato y posesión de arma blanca. Su madre es acusada de obstrucción a la justicia por ocultar el puñal de 21 centímetros. Puñal que podía portar en la calle gracias a la ley Offensive Act de 2019. La minoría Sij tan oprimida tiene ese privilegio, mientras que un ciudadano corriente no puede portar ningún arma, ni siquiera un difusor de pimienta. El hombre se declara inocente de todos los cargos y alega legítima defensa ante una agresión racista por parte del muchacho. Durante el juicio se demuestran todas las mentiras del agresor, inculpado por las grabaciones que él mismo realizó y las pruebas forenses del cadáver. El juez le dice al jurado que considere el cargo de homicidio involuntario. El jurado el día 28 de mayo de 2026 declara al hombre culpable de asesinato y a su madre culpable por ayudar al delincuente a ocultar el arma homicida. El juez le sentencia a “Cadena perpetua” de 21 años de prisión. La madre y la familia será juzgada el 17 de julio de 2026.

Ese mismo día de la sentencia la familia del muchacho salió para hacer una declaración a los medios. El padre intenta minimizar la situación esquivando todas las causas por las que su hijo está muerto declarándolas como irrelevantes en el crimen. Su hijo no había sido asesinado por un hombre con privilegios legales por ser de la “comunidad” SIJ. Tampoco había sido asesinado por una policía cómplice, de parte, omitiendo el deber de socorro, asumiendo por defecto la versión del percibido como moralmente superior, miembro de una minoría. Tampoco esto le parecía que reflejase un prejucio sistemático anti-blanco, alineado con la religión de Estado que es la ideología de la multiculturalidad reinante en el Reino Unido. Su apreciación era una negación de la realidad. Sólo un caso aislado; su hijo había sido apuñalado por un hombre desquiciado. Las inútiles muestras de empatía suicida por parte de la familia no han surtido efecto en el resto de la población. La sociedad clama al cielo y grita ante lo que es evidente: un caso más entre tantos que demuestran que la nueva religión de la multiculturalidad antiblanca, antinativa, tiene sus consecuencias. Un caso donde la policía ni siquiera se preocupó de conocer y comprobar las dos versiones, que esposó a alguien desarmado que no ofrecía resistencia, que estaba agonizante y postrado en el suelo. Que como en el caso de las adolescentes sistemáticamente violadas, las instituciones dejaron de aplicar el principio de equivalencia y lo sustituyeron por el principio del privilegio. Y se demuestra que en todo ese sistema, la policía es la rama ejecutora que mantiene ese privilegio. No es en vano que en la formación de los agentes el trato desigual en función de la etnia o la religión se refuerza y se establece como norma. La sociedad de clases, de castas, en la que los ingleses nativos o simplemente trabajadores blancos son el escalón más degradado y moralmente inferior. Hace tiempo que la igualdad ante la ley se dejó caer tendida en el suelo, sacrificada en el altar de la multiculturalidad. La sociedad ahora clama contra semejante injusticia, con la furia desquiciada de aquel que se siente impotente ante la barbarie de un estado totalitario que se enfrenta a su propia población. Ahora toca hablar de la ultraderecha. ¿Cuándo se juzgará la actuación de la policía? ¿Cuando se juzgarán las políticas que los amparan y la ideología y la cultura bastarda totalitaria que las sustenta?