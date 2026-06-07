Ramiro Grau Morancho: «Leire y Koldo, dos rufianes al servicio del puto amo»

Los árboles, Ábalos, Koldo, Leire, etc., no deben impedir que veamos el tronco del que emanan todos ellos, Pedro Sánchez y su régimen totalitario-comunista sanchista.

Lo contrario sería pecar de ingenuos.

Ábalos y Koldo han optado por permanecer callados, creyéndose las falsas promesas de los esbirros del “puto amo”: que el Tribunal Constitucional (vulgo Prostitucional), anulará sus inminentes sentencias, que, en su caso, serán indultados, etc., y están dispuestos a comerse el marrón, como se dice en el argot criminal.

Pero no tengo claro que Leire sea de la misma opinión…

Para empezar, esta individua es licenciada universitaria, y hay que suponer que tiene algo de cabeza, y no parece que tenga vocación de presa.

De los dos, Koldo y Leire, me llama la atención su gran capacidad de trabajo… Trabajo para el mal, que todo hay que decirlo, pero trabajo, al fin y al cabo, en forma de intrigar, intermediación, gestiones a todas horas, atendiendo a los encargos más variopintos, desde contratar furgonetas de putas, hasta amedrentar a jueces, fiscales, guardias civiles y policías.

Y su capacidad para entrevistarse con cualquier ministro, llamar a presidentes autonómicos, y hablar con ellos, de tú a tú, y lo que es más sorprendente, que todo el mundo se les pusiera al teléfono, y en posición de firmes.

Resulta obvio que actuaban en nombre del “puto amo”, y en calidad de plenipotenciarios del mismo.

Leire entraba y salía de la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, como Pedro por su casa, y lo mismo es predicable respecto a Koldo, e incluso a su segunda esposa.

Disponían de fondos, que en el caso de Koldo se nutrían de su sueldo como Asesor del Ministro de Transportes, más percepciones en dinero efectivo de la caja de la PSOE, y en el caso de Leire, cobraba directamente del partido en Cantabria, y posteriormente por medio de testaferros y sociedades interpuestas.

Y trabajaban, con dedicación exclusiva, al servicio de “la PSOE”, esa empresa especializada en enchufar a inútiles en puestos públicos, y en subvencionar a fondo perdido a los “amigos”, con el dinero de nuestros impuestos.

¿Qué pensarán Ábalos y Koldo cuándo reciban la sentencia, y vean lo bien que ha salido Aldama, y los años de cárcel que les van a caer a ellos, previsiblemente…?

Creo que pensarán que se han equivocado, no tirando del hilo para llegar al ovillo, Pedro Sánchez.