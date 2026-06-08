César Valdeolmillos Alonso: «¿Quién decide el futuro de España?»

«La experiencia ha demostrado que incluso bajo las mejores formas de gobierno, quienes ejercen el poder han tendido, con el tiempo y lentamente, a ampliarlo.» – Thomas Jefferson

Hay decisiones políticas que, vistas aisladamente, parecen razonables e incluso generosas. Una ley que facilita la nacionalidad a descendientes de emigrantes puede presentarse como un acto de reparación histórica. Una regularización administrativa de inmigrantes puede justificarse como una medida de integración social. Cada una, considerada por separado, encuentra argumentos comprensibles.

Sin embargo, la política rara vez se comprende observando únicamente las piezas sueltas. Las consecuencias reales suelen aparecer cuando esas piezas empiezan a encajar en un mismo puzle. Y es precisamente ahí donde conviene detenerse y mirar con más profundidad.

La importancia de las reglas

En una democracia madura no sólo importan los resultados electorales. Importan también las reglas que determinan quién puede participar en ellos.

Porque una cosa es competir por el poder dentro de unas reglas estables. Y otra muy distinta es modificar, directa o indirectamente, las condiciones sobre las que se decide quién habrá de ejercerlo.

Esa diferencia puede parecer técnica, pero tiene una enorme trascendencia política. Las reglas del juego son el marco que garantiza que la alternancia siga siendo posible y que ningún actor pueda inclinar el terreno a su favor.

Una reparación que llega medio siglo después

España aprobó su Constitución hace casi cincuenta años. Durante ese tiempo se sucedieron gobiernos de distinto signo, mayorías absolutas, coaliciones, crisis económicas y profundas transformaciones sociales.

El propio partido que hoy impulsa la ampliación del acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de emigrantes gobernó durante largos periodos con una capacidad legislativa suficiente para haber abordado esta cuestión sin obstáculos relevantes. Primero durante las mayorías absolutas iniciadas en 1982 y después durante las etapas posteriores de gobierno.

Y, sin embargo, nunca se presentó como una urgencia histórica impostergable.

Por eso la pregunta resulta inevitable: si la deuda moral existía entonces igual que ahora, ¿qué ha cambiado realmente para convertirla precisamente en este momento en una prioridad política de primer orden?

El tiempo y los vínculos

La cuestión no es negar el vínculo sentimental de los descendientes de emigrantes con España. Ese vínculo puede ser sincero y profundo. La cuestión es comprender que el paso del tiempo transforma la naturaleza de las relaciones humanas.

El emigrante vivió España. Trabajó en España, conoció sus dificultades y participó directamente en su vida social y económica. Sus hijos heredaron parte de esa experiencia. Sus nietos heredaron sobre todo su memoria. Y las generaciones posteriores conservan, en muchos casos, una referencia familiar cada vez más lejana.

Por eso el debate no gira únicamente alrededor de la nacionalidad jurídica. Gira también alrededor de la pertenencia política efectiva: ¿qué significa formar parte de una comunidad cuyo destino se va a decidir con el voto?

Lo que cambia y lo que no cambia

Para muchos de los nuevos beneficiarios, la medida tendrá un valor principalmente identitario, documental o simbólico. Su vida seguirá desarrollándose donde siempre se desarrolló. Sus decisiones cotidianas continuarán tomándose donde siempre se tomaron. Su realidad personal, por el hecho de poder emitir un voto, no experimentará cambios sustanciales.

El efecto político agregado, en cambio, puede ser mucho más relevante. La incorporación potencial de cientos de miles de nuevos electores adquiere una importancia extraordinaria en un sistema parlamentario donde un solo escaño puede decidir una investidura y alterar el rumbo político de una legislatura completa.

Y aquí aparece una cuestión que trasciende a cualquier partido concreto: cuando una medida tiene un impacto relativamente limitado en la vida cotidiana de quienes la reciben, pero un impacto potencialmente importante sobre el equilibrio político del país, resulta legítimo preguntarse quién obtiene realmente el principal beneficio práctico.

El contexto importa

Las decisiones políticas no se producen en el vacío. El momento en que se adoptan forma parte de su significado.

La ampliación del acceso a la nacionalidad no llega en un periodo de tranquilidad institucional ni en un contexto de amplio consenso nacional. Surge cuando la legislatura se aproxima a su final, cuando las próximas elecciones generales comienzan a proyectar su sombra sobre todas las decisiones relevantes y cuando el gobierno atraviesa un periodo de fuerte desgaste político.

Nada de ello demuestra por sí mismo una intención concreta. Pero en política las coincidencias temporales merecen ser examinadas, especialmente cuando afectan a cuestiones tan sensibles como la composición futura del cuerpo electoral.

Más allá de una ley concreta

El verdadero problema no es una medida aislada. El problema aparece cuando varias decisiones, cada una con su propia justificación, convergen en la ampliación presente o futura de los grupos con capacidad de influencia política.

Consideradas separadamente, esas decisiones pueden parecer inocuas o incluso justas. Observadas en conjunto, invitan a una reflexión más profunda sobre la relación entre ciudadanía, representación y poder.

Porque la democracia no se sostiene únicamente sobre la existencia de elecciones. Se sostiene también sobre la confianza de los ciudadanos en que las reglas del juego no se modifican pensando principalmente en la conveniencia de quienes las administran.

Desenlace

Las elecciones sirven para que los ciudadanos decidan quién gobierna.

Pero cuando las decisiones de quienes gobiernan empiezan a influir sobre quién decidirá las próximas elecciones, la cuestión deja de ser simplemente electoral. Se convierte en una cuestión de libertad política.

No porque un gobierno quiera ganar elecciones; eso forma parte de la normalidad democrática. El verdadero problema aparece cuando la conservación del poder empieza a proyectarse sobre las reglas que determinan quién puede otorgarlo o retirarlo.

Por eso conviene mirar más allá de la apariencia inmediata de las medidas. Algunas decisiones pueden parecer, a primera vista, justas, generosas o inocentes. La verdadera trascendencia no siempre está en su formulación, sino en las consecuencias que producen cuando se observan dentro del conjunto.

Y cuando una sociedad empieza a preguntarse si las reglas están cambiando para favorecer a quienes deberían someterse a ellas, ya no está discutiendo sobre una ley concreta. Está discutiendo sobre la calidad de su democracia y sobre el futuro político que desea legar a las generaciones que vienen detrás.