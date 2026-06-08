José Manuel García Albarrán: «‘The One’… Personalidad y situación política insostenible»

Habrán observado, o en caso contrario fíjense a partir de ahora, el ‘Tic’ que Sánchez repite instintivamente en numerosas ocasiones y en todas sus apariciones públicas, consistente en ‘abrocharse y desabrocharse’

-con su mano izquierda- el botón central de la chaqueta lo que entrando en los cánones de la corrección y la estética que indica sea ‘el botón central’ de la chaqueta el que debe ir siempre abrochado y se desabroche por comodidad solo al sentarse él lo correctamente, pero de forma obsesiva, repetitiva y automática para ‘asegurarse de que va correctamente vestido’ y porque al parecer ya forma parte de su ‘ritual narcisista’ a modo de TOP.

Analizando el comportamiento de este ‘personaje’ especialistas en psiquiatría han tenido ‘la osadía’ de afirmar que puede padecer o se le podría encuadrar en el llamado “Síndrome de Hubris” (también conocido como la «Enfermedad del Poder»)

El concepto proviene de la antigua Grecia, donde «hubris» (o hybris) significaba: Orgullo excesivo, Insolencia, Desmesura.

La mitología griega lo asociaba al “intento de los mortales de desafiar a los dioses”, lo que inevitablemente conducía a la ‘némesis’ o castigo divino.

¿Se cumplirá esto en la época actual?

El neurólogo británico Dr. Owen y el psiquiatra Dr. Jonathan Davidson definieron el Síndrome de Hubris como un ‘Trastorno de la Personalidad adquirido’ que afecta a personas que ostentan un poder prolongado y sin restricciones.

¡No iban mal encaminados!

Dicho Síndrome se caracteriza principalmente por los siguientes rasgos, de los que se deben mostrar al menos tres:

*Ver el mundo solo como un escenario para ‘ejercer el poder’ y ‘buscar la gloria’.

*Actuar realizando acciones que redunden en ‘enaltecer su propia imagen’.

*Exhibir un ‘discurso mesiánico’ de ‘tono exaltado’ al referirse a sus actividades.

*Identificación absoluta entre su persona y la nación que dirige.

*Creer ciegamente en su propio juicio y despreciar el consejo o la crítica de los expertos.

*Perder progresivamente el contacto con la realidad.

*Mostrar impulsividad y temeridad sin considerar los costes o los riesgos de sus acciones.

Pues hecha esta primera introducción creo que se deben valorar cuantos parámetros de los expuestos encajan en la personalidad del actual Presidente Pedro Sanchez.

¿Tendrán razón los Psiquiatras que le atribuyen este Síndrome?

Aunque se podrían añadir otros rasgos atendiendo a su errático comportamiento:

*Incapacidad para asumir los errores propios o ajenos de su entorno político.

*Personalidad voluble haciendo promesas que incumple sistemáticamente y que luego justifica camuflándolas como “cambios de opinión”.

*Pregonar constantemente que lidera un “Progresismo” que no se cumple, ya que sus directrices tendrían que ser:

El desarrollo del ‘estado del bienestar’.

¿Se puede calificar así a ésta Sociedad actual en donde el 25,7% de la población (casi 12,6 millones de personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 8% vive en pobreza severa?

¿Se puede calificar así a una Sociedad en donde los jóvenes no pueden tener acceso a una vivienda digna y por tanto no pueden emanciparse.

La defensa de los derechos civiles y humanos.

¿Se defienden los derechos civiles permitiendo la ocupación de la propiedad privada?

¿Se cumple el trato justo, la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación de todos los ciudadanos?

¿Se cumplen los derechos humanos con la política de entrada masiva de inmigrantes sin control y sin unas garantías de subsistencia digna?

Redistribución de la riqueza mediante ‘políticas fiscales progresivas’

Estas falsas políticas fiscales ‘progresivas’ aplicadas, sólo han conseguido hundir a la clase media y provocar un mayor distanciamiento entre ricos y pobres. Este es el resultado del mal llamado Progresismo.

La participación ciudadana y la igualdad.

¿Nos sentimos representados los ciudadanos españoles por este Gobierno?

¿No reside en el Parlamento la soberanía de los ciudadanos votantes?

Si es así ¿Porqué se prescinde del Congreso para aprobar leyes por consenso y se recurre, con una inusitada frecuencia, a los Decretos Ley que reflejan la voluntad del Gobierno y sólo se deberían emplear en situaciones excepcionales?

Este cúmulo de ‘falacias’ e ‘incumplimientos’ descritos, unidos a la maraña de causas judiciales que alcanzan de lleno al Partido Socialista, que aunque siga con las antiguas siglas de PSOE, creo que ya de ‘Obrero’ y de ‘Español’ tiene poco, dada por un lado su deriva social y por otro sus ‘amistades políticas’ secesionistas y antiespañolas. Otras que implican, acusan o ponen bajo sospecha a ministros, ex ministros y altos cargos de este gobierno, la posible financiación ilegal del Partido del Gobierno, la implicación delictiva a nivel de la cúpula de Interior, con la posible colaboración de la Directora Gral. y del DAO de la Guardia Civil (Caso Leire) la inhabilitación del Fiscal General del Estado y de familiares directos del Presidente (esposa y hermano) y otras múltiples investigaciones llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional.

Todas estas circunstancias pueden hacer calificar ‘la gobernabilidad’ de este Gobierno como ‘insostenible’, lo que afirman ya pero ‘con la boca pequeña’ y no sin cierta ‘falsedad’ los que les sustentan, que ven su posible caída y el final de la ‘gallina de los huevos de oro’ en que se ha convertido su indecente apoyo a este Gobierno de una muy dudosa legalidad.

El escritor británico George Orwell dijo:

“Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice”.

Suerte a todos… los que se la merezcan