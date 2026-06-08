La sonrisa de Joker

La verdad, estoy muy preocupado por nuestro amado Líder Supremo, ya que, al ´pobre´, la UCO no para de darle disgustos, y él no es Supermán cómo para soportar tanta desazón.

Así que, tras ver una imagen captada en una rueda de prensa, después de haberse hecho público, los últimos explosivos descubrimientos, en lo que se ha venido a llamar ´las cloacas socialistas´, he visto a Pedro Sánchez, con la boca torcida; muy torcida, y con más colorete que una ´pepona´ de feria.

Preocupado, le he preguntado a la IA, la cual rápidamente me ha dicho que la boca torcida es uno de los síntomas más claros y urgentes de un ictus. No vean la preocupación que me ha embargado.

En mi desolación, entre moqueo y lágrimas, he intentado buscar algún resquicio de esperanza para ´el país´. Es entonces cuando, tras percatarme que la boca la había torcido, en lo que parecía ser un proyecto de sonrisa, le he vuelto a preguntar a la IA, si eso tenía alguna lectura, dentro de lo que se denomina como ´lenguaje corporal´, o ´no verbal´. Ésta me ha respondido que sí, que, entre otras causas, sonreír con la boca torcida, puede significar:

1) Sarcasmo o ironía: Es la interpretación más frecuente; la persona sonríe, pero realmente no le hace gracia la situación.

2) Resignación: Expresa un sentimiento de «es lo que hay», ante una situación que no se puede cambiar.

3) Arrogancia o superioridad: Si se combina con la mirada hacia abajo, puede demostrar desprecio, o superioridad.

Pues saben qué les digo, que ´compro´ las tres. Mejor que un ictus, ¿no? Mejor para él, claro.