Alfonso Rojo: “El Régimen Sánchista tiene otra cloaca con 61 periodistas adictos y les paga con pienso oficial”

Esto va hoy de corrupción, pienso oficial, censura y guerras mediáticas.

¿Sabían que el mismo día que se activó la Cloaca Leire en Ferraz, mientras Sánchez lloraba en La Moncloa interpretando el papel de marido enamorado, la Brunete Pedrete lanzaba su manifiesto a favor de atar corto a los jueces e imponer la censura a los periodistas no adictos?

Fue el 26 de abril de 2024. El escrito de la vergüenza —un alarido histérico contra la máquina del fango repleto de soflamas sobre el lawfare— iba encabezado por Iñaki Gabilondo, Silvia Intxaurrondo, Rosa Villacastín, Maruja Torres, Jesús Maraña, Ana Pardo de Vera y otras eminencias del periodismo progre.

No hace falta ser un lince para concluir que, al igual que en la política, en el periodismo español opera también una cloaca periodística a la sombra del régimen sanchista. Según reveló anoche ‘Horizonte‘ -citando al siniestro Teijelo y a sus whatasapps– en el basurero hay al menos 61 periodistas: 8 de ellos ‘muy entusiastas’.

Un frente opera desde el propio Congreso de los Diputados, liderado por figuras como Javier Casqueiro de El País) y María Llapart de La Sexta), que, utilizando la APP como arma y en perfecta sintonía con al enslfabeto Patxi López y la mascarillera Francina Armengol, parieron un reglamento infame y han expulsado ilegalmente durante tres meses a nuestro reportero Bertrand Ndongo por hacer preguntas incómodas.

A su servicio cuentan con herramientas de masas como RTVE, la Asociación de la Prensa o la Agencia EFE, y aparatos tan poderosos como Telefónica y la publicidad oficial, pagada por el contribuyente, para premiar a los amigos y castigar a los críticos.

Es una simplificación afirmar que todos los integrantes de esta cloaca lo hacen por las prebendas que reparte La Moncloa.

Es cierto que las libretas de Leire revelan que el PSOE enchufó 18.000 euros a Crónica Libre, el panfleto que preside Rosa Villacastín, y que Cintora, Ruiz, Santaolalla, Palomera y colegas se lo están llevando crudo. Pero muchos no lo hacen por dinero, sino porque ir de progre resulta gratificante, abre puertas y les hace sentirse parte del rebaño.

Algunos ya han saltado del barco al ver que el régimen agoniza, pero la mayoría sigue intoxicando sin rubor y justificando lo injustificable.

¿Son suicidas? No. Saben que cuando Feijóo entre en La Moncloa, nadie les pedirá cuentas. Seguirán en las tertulias, dando pregones, recibiendo premios y chupando del frasco, porque sigue vigente en el PP el mantra de «nosotros no somos como ellos» .

Pues muy mal. Porque en lo importante no hay que ser como ellos: hay que ser perores. Mucho más malos.