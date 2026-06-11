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Ratatouille

Mejor otro día, que, de murinos, ya vamos hoy más que servidos

Bolaños, Cobo y el Valle de los Caídos
Bolaños, Cobo y el Valle de los Caídos. PD
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Si Bergoglio, tras someterse a dolorosos tratamientos de choque, (con electroshock incluido), para vencer el odio visceral que sentía hacia España, hubiese sobrevivido y le hubiesen curado su biliar inquina bolivariana, posiblemente hubiese visitado oficialmente España, y su programa en poco hubiese diferido del habido en la actual visita pontificia.

Y digo esto porque el muñidor del viaje y agenda, de la presente visita papal, presuntamente ha sido José Cobo Cano, cardenal y arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, y presunto facilitador de la faena ´resignificadora´, que los ´picapiedra´, en estos momentos, están llevando en el Valle de los Caídos.

Y es que, José Cobo, es ´franciscano hasta los tuétanos´; (franciscano de Francisco de Loyola, no del santo de Asís). Pero no por una tara de nacimiento, no, sino porque es de ser bien nacido, ser agradecido, y motivos para serlo con el ausente Bergoglio, tiene de sobra, ya que, bajo sus faldas, Cobo desarrolló su meteórica e increíble carrera: De simple sacerdote en 2017, a ´papable´, en 2023. Una carrera tan vertiginosa, que le ha llevado a ser conocido, en los círculos diocesanos madrileños, como ´Cobito Meteorito´.

Y si quedara alguna duda sobre el ´pelaje´ de Cobo, tan solo diré que, (presuntamente, según cuentan en los mentideros de la Villa y Corte), entre las personas a las que el papa Francisco habría consultado, para elegirlo como nuevo arzobispo de Madrid, y futuro cardenal, estarían Jordi Évole, y, la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Si también pidió opinión a Ferreras, el padre Ángel, o la ´fontanera´ Leire, no ha trascendido.

Pero no nos desviemos de lo importante. Esta es la receta original del auténtico Ratatouille…

Bueno. Mejor otro día, que, de murinos, ya vamos hoy más que servidos.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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