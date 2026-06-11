Sebastián Urbina: «No es creíble»

En el marco del caso Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, entregó al juez un informe para defenderse de las acusaciones de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. El autor del informe es el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid, Julio González García, quien, entre 2018 y 2024, fue secretario general y del Consejo de Administración de Correos bajo las órdenes de Juanma Serrano, íntimo amigo del presidente del Gobierno

«Al fascismo se le derrota leyendo y votando», afirmó en el contexto de las elecciones a la Comunidad de Madrid, de 2021. Igualmente, proclamó: «Socialismo o barbarie, la del PP y Vox». (OkDiario 2026)

No me parece creíble que un catedrático de derecho administrativo diga idioteces de este calibre. Confunde el fascismo con los partidos políticos Partido Popular y Vox. No ofenderé a los posibles lectores aclarando lo que es y qué significa el fascismo. Lo que es evidente es que PP y Vox son partidos constitucionales. No tan evidente el PSOE.

Otra idiotez de este catedrático, es asimilar barbarie al PP y a Vox. La ‘barbarie’ se relaciona con la extrema crueldad, brutalidad e incivilidad. No es creíble que un catedrático de derecho administrativo sea tan estúpido. ¿Entonces, por qué dice estas idioteces?

El lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky, una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, por sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, ha sido uno de los críticos más duros de Donald Trump y del sistema político estadounidense. Chomsky ha descrito a Trump como «el peor criminal de la historia de la humanidad’. O sea, Hitler y Stalin eran unos aficionados a su lado. Creo que Chomsky mejora las idioteces del catedrático González.

Jean-Paul Sartre, afirmaba que el capitalismo era incompatible con la verdadera libertad humana y el humanismo. A diferencia de lo que sucedía en la Unión Soviética, o en Cuba, Corea del Norte, etcétera. Paraísos auténticos. El catedrático González queda- comparativamente- como un hombre prudente.

Tal vez el filósofo español, Ortega y Gasset, nos ayude a entender este problema.

Ortega, entendía que la estupidez no era un problema de inteligencia, sino una irresponsabilidad moral y una falta de esfuerzo por entender el mundo.

Dado que no me parece creíble que un catedrático de derecho administrativo diga estas idioteces porque es tonto, me inclino a creer lo que dice Ortega.

En el caso de los socialistas, por muy sorprendente que parezca a la gente normal, se creen ‘moralmente superiores’. En algunos socialistas, esta idiotez es producto de la estupidez, pero no en el caso del catedrático. Lo que me parece más plausible es que haya interiorizado esta idiotez en algún momento de su vida y su entorno (supuestamente de socialistas, aunque no sea exclusivamente) facilita que siga en esta nube de superioridad moral, tan gratificante.

Mirando ‘desde arriba’, ve a la derecha como una tribu de salvajes que no merecen gobernar. Esta idiotez es normal en contextos socialistas. Tan normal que, incluso el presidente de gobierno- Pedro Sánchez- habla, en muchas ocasiones, de la ‘fachosfera’. Es decir, la ‘barbarie’, en palabras del catedrático Julio González.

Por tanto, el sr. González no se sale del guion. Todo lo contrario. Sigue la senda marcada por el ‘number one’. Otra cosa es que tales comentarios estén justificados. No lo están. Son una vergüenza, en términos democráticos.

Un rebuzno progresista destacado es el de Gonzalo Miró, colaborador televisivo. Claro que no es catedrático: ‘Gonzalo Miró le pide al PSOE que controle a los jueces para esconder la corrupción’. (EsDiario)

En las sociedades democráticas, (aunque sean muy defectuosas- como la española- debido al comportamiento autocrático del presidente Sánchez y la enorme corrupción que le envuelve a él, a su familia y a su gobierno), se respeta a la oposición, que un día gobernará. Pero los socialistas creen que la oposición (la ‘fachosfera’) no está legitimada para gobernar.

Es democrático criticar a la oposición y la oposición criticar al gobierno. Pero es antidemocrático tratar de descalificar a la oposición (‘fachosfera’), como indigna de gobernar. Porque esto es soñar con el partido único. ¿Cómo van a gobernar los bárbaros fascistas?

Pero me fío más del catedrático de Ciencias Políticas, Antonio Elorza, refiriéndose a Pedro Sánchez:

‘Es un déspota y actúa como un gánster’.

Última Hora: ‘Óscar Puente- ministro socialista- acusa al Poder Judicial de ir «contra la Constitución y la ley» por intentar «derribar gobiernos’. (OkDiario/3/6/2026.)

‘La organización más corrupta de España’… ‘El magistrado Portillo, miembro de la asociación Foro Judicial Independiente, tras abrirse el sumario de la cloaca del PSOE: Es una organización criminal’… Pedraz se plantea imputar al PSOE de Sánchez por organización criminal’. (Libertad Digital)

Alberto, si el PP no trata al PSOE como una organización criminal, será cómplice. No es decoroso esperar sentado a que caiga la fruta podrida.