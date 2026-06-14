Hace 50 años, por Antonio Gil-Terrón Puchades.Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, año 1976. Un servidor acompañado de sus padres, abuela paterna, y cuatro de los alcaldes que tuvo mi ciudad:

Tomás Trénor Azcárraga (segundo marqués del Turia), Adolfo Rincón de Arellano, Vicente López Rosat, y Miguel Ramón Izquierdo.

Hace 50 años de aquel momento, y de los protagonistas tan solo quedo yo, vivo. Tal vez, el no haberme prestado a ser cobaya de experimentos, disfrazados de vacuna, ha tenido algo que ver.

“Para ofrendar nuevas glorias a España…”. Un himno que cada vez que lo oigo, no puedo evitar ponerme en pie… Y, desde la última riada, (´dana´ en lenguaje ´woque´), ahora, en pie de guerra.