“Para ofrendar nuevas glorias a España…”

Hace 50 años

Sólo quedo yo

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La familia de Antonio Gil-Terrón. PD
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Hace 50 años, por Antonio Gil-Terrón Puchades.Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, año 1976. Un servidor acompañado de sus padres, abuela paterna, y cuatro de los alcaldes que tuvo mi ciudad:

Tomás Trénor Azcárraga (segundo marqués del Turia), Adolfo Rincón de Arellano, Vicente López Rosat, y Miguel Ramón Izquierdo.

Hace 50 años de aquel momento, y de los protagonistas tan solo quedo yo, vivo. Tal vez, el no haberme prestado a ser cobaya de experimentos, disfrazados de vacuna, ha tenido algo que ver.

“Para ofrendar nuevas glorias a España…”. Un himno que cada vez que lo oigo, no puedo evitar ponerme en pie… Y, desde la última riada, (´dana´ en lenguaje ´woque´), ahora, en pie de guerra.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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