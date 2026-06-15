¿Habrá milagro?

Los creyentes confiamos en que después del discurso del Papa León XIV a las Cortes Generales se obre un milagro y los españoles volvamos al espíritu de la Transición y de la Constitución de 1978.

Ese espíritu en el que comunistas, socialdemócratas, cristianodemócratas, centristas, nacionalistas, sindicatos y patronales supimos perdonar, olvidar y construir entre todos una nación de hermanos en la que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, cuya soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y cuya forma política es la Monarquía parlamentaria.

Esa Transición admirada en el mundo y admirable en su sustancia, que suscribió en 1977 los Pactos de la Moncloa sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y sobre el programa de actuación jurídica y política, acordados entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, con el apoyo de asociaciones empresariales y sindicatos.

Un espíritu que permitió elaborar una Constitución aprobada en el Congreso por 341 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, y refrendada por el 87,78% de los votantes. Un espíritu roto hace años por un irresponsable presidente, ahora devenido también en sostenedor de dictaduras criminales y líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”, cuando propuso y se aprobó una perversa ley llamada de memoria histórica, que empezó de nuevo a cavar trincheras y levantar muros entre hermanos, y que otro presidente posterior la modificó cambiando la palabra “histórica” por “democrática” y dividiendo a los españoles en buenos, los suyos, y malos, los demás.

En el discurso del Pontífice, en el que elogió a la Escuela de Salamanca y citó a Cervantes, Unamuno, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, los Reyes Católicos, la simbología de las pinturas del hemiciclo del Congreso y el lucernario, hubo para todos: dura crítica a la idea de que una mayoría suficiente basta para legitimar cualquier ley; la defensa de la vida: “Toda vida humana debe ser reconocida desde su concepción hasta su ocaso natural”; la defensa de la libertad religiosa: “La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública”; el “derecho primario e inalienable” de los padres a “elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos”; la familia como “núcleo básico de la sociedad”; las amenazas al secreto de confesión en algunos países occidentales, porque “tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas”; la política migratoria, porque “ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud”, apelando a la integración y al derecho a permanecer en la propia tierra; a los políticos les pidió “renovación moral, respuestas técnicas y reformas legales”, atacando la polarización y reclamando consensos sociales, voluntad de encuentro y respeto a la discrepancia porque “más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes”, y en Barcelona, animó a la sociedad catalana a ser “Constructora de unidad”.

Y “como un milagro -señala José F. Peláez en su crónica en ABC- por un momento se fueron la crispación y la polarización, Se esfumaron. y en Casa Manolo diputados del PP, del PSOE y de ERC departían con sindicatos, con sacerdotes y con periodistas, como si estuviéramos a las puertas de una nueva Transición, con una normalidad que no entiendo en qué momento se ha vuelto noticia. “Los veo diferentes, algo está pasando: con estos de hoy sí se puede hablar”, me decía un diputado. Y todo se volvió a la vez serio y natural; formal, pero sencillo; profesional, aunque civilizado. Podríamos decir que humano, esa es la palabra: sus señorías recuperaron, por un día, la humanidad, como si hubieran sido iluminados por una presencia que los creyentes llamamos Espíritu Santo”.

Pues ojala este Espíritu de la Transición, alejado de la discordia civil y el cainismo político, no sólo se haya recuperado por un día, sino que perdure en ésta Legislatura y las siguientes, y, como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Luis Argüello García, para “transformar la emoción vivida en virtud, en trabajo”. Es lo que necesita España y anhelamos los creyentes que vivimos la maravillosa Transición.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL