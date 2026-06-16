Carmelo Alvarez Fernandez de Gamarra: «La Gehenna: Crónica de una civilización que ha decidido arder»

Hay algo profundamente inquietante en nuestro tiempo. No es solo lo que ocurre. Es que ocurre con una aparente normalidad, con una tranquilidad impostada, con una sensación de inevitabilidad que anestesia cualquier reacción. No estamos ante un error puntual, ni ante una desviación corregible, ni siquiera ante un debate complejo en el que caben múltiples matices. Estamos ante algo mucho más grave: una transformación profunda del concepto mismo de ser humano. Y lo más perturbador no es que esa transformación exista, sino que ha sido aceptada, integrada y defendida como si fuera progreso.

Conviene empezar llamando a las cosas por su nombre. Esto no es un debate. Es una guerra. No una guerra convencional, no hay ejércitos ni trincheras ni banderas desplegadas en campos de batalla. Pero hay víctimas. Y hay decisiones que determinan quién vive y quién no. Es una guerra cultural, política y, en el fondo, antropológica. Una guerra por la definición misma de lo humano.

Porque una sociedad cruza un umbral peligroso cuando deja de reconocer que la vida humana es un valor en sí mismo y empieza a tratarla como algo condicionado. Condicionado a la voluntad, a la utilidad, a la calidad percibida, al contexto. Ese es el punto de inflexión. Y ese punto no está en el horizonte. Lo hemos cruzado ya.

Los datos están ahí, aunque muchos prefieran no mirarlos de frente. España registra más de cien mil abortos al año. Más de cien mil. La cifra se repite con la frialdad de lo habitual, como si fuera una estadística más, como si no representara nada más que una serie de números en un informe oficial. Pero cada una de esas cifras es una vida que no llega a existir. No es una cuestión semántica, por mucho que se intente diluir en términos como “interrupción voluntaria del embarazo”. Es una realidad que se intenta esconder bajo capas de lenguaje técnico para evitar su peso moral.

A eso se suma la eutanasia, legal desde 2021, presentada como un avance en derechos, como un acto de compasión, como una conquista de la libertad individual. Y, como siempre ocurre con este tipo de medidas, lo que empieza como excepción se convierte en norma. Lo que se justificaba en casos extremos se va ampliando, se normaliza, se institucionaliza. La pendiente no es una teoría: es un patrón histórico. Primero se acepta lo impensable en circunstancias límite. Después se amplían los supuestos. Finalmente, se integra como una opción más dentro del sistema.

Mientras tanto, la natalidad se desploma, la fecundidad se sitúa en niveles que hacen imposible el reemplazo generacional y la sociedad envejece aceleradamente. No estamos simplemente ante un cambio demográfico. Estamos ante una civilización que deja de proyectarse hacia el futuro. Que elimina vidas en sus inicios y acorta vidas en su final. Y que, sin embargo, se describe a sí misma como avanzada, moderna y liberada.

Nada de esto ocurre por generación espontánea. Pensar eso es una ingenuidad que ya no podemos permitirnos. Detrás de este cambio hay décadas de trabajo sistemático. Hay financiación, hay planificación, hay influencia. Se han invertido recursos ingentes en redefinir conceptos, en moldear el lenguaje, en introducir marcos mentales que hacen aceptable lo que antes resultaba inaceptable. No se ha impuesto por la fuerza. Se ha normalizado por saturación cultural.

Pero hay un elemento sin el cual nada de esto sería posible: la política. Porque el dinero influye, pero no legisla. Las leyes las aprueban políticos concretos. Personas que levantan la mano, que votan, que defienden públicamente determinadas decisiones. Y cada una de esas decisiones tiene consecuencias directas sobre la vida de otros.

Aquí es donde el discurso se vuelve incómodo, porque obliga a asumir responsabilidades. No hay neutralidad posible en este punto. No se trata de gestión técnica ni de matices administrativos. Se trata de decisiones que afectan al núcleo mismo de lo que entendemos por humanidad. Y quien participa en ese proceso no puede escudarse en la complejidad del sistema. Sabe lo que está haciendo. Y si no lo sabe, el problema es aún mayor.

Todo esto se ha envuelto cuidadosamente, en una palabra: libertad. Una palabra poderosa, emocionalmente cargada, difícil de cuestionar sin parecer reaccionario o insensible. Pero precisamente por eso es necesario hacerlo. Porque lo que se presenta como libertad no es tal. Es poder. Poder de unos sobre otros. Poder del fuerte sobre el débil. Poder del que tiene voz sobre el que no puede defenderse. Y quieren perpetuar ese poder.

Llamar libertad a la capacidad de decidir sobre la vida de otro es una de las mayores distorsiones morales de nuestro tiempo. No es un avance. Es una regresión. Pero una regresión sofisticada, bien argumentada, respaldada por instituciones y repetida hasta la saciedad.

La palabra Gehenna proviene del hebreo גֵּיא בֶן־הִנֹּם (Gei ben-Hinnom), que significa literalmente “Valle del hijo de Hinom”. Este valle se encuentra al sur de la antigua Jerusalén y tiene una historia particularmente oscura. En la antigüedad, especialmente en tiempos de algunos reyes de Judá, este lugar fue escenario de prácticas idolátricas extremadamente graves, incluyendo sacrificios humanos (según la tradición bíblica) ofrecidos a divinidades como Moloch (cf. 2 Reyes 23:10; Jeremías 7:31). Como reacción a estas prácticas, el valle quedó marcado como un lugar maldito, impuro, asociado con la corrupción moral y el rechazo de Dios.

En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, Jesucristo utiliza con frecuencia el término Gehenna. Ejemplos: “El fuego que no se apaga”, “Donde el gusano no muere” (Marcos 9:48). Aquí el término ya no se refiere a un lugar geográfico, sino a una realidad espiritual de condena.

La Gehenna no es simplemente una palabra antigua para “infierno”. Es algo más profundo: nace de un lugar real cargado de horror histórico, evoluciona como símbolo moral en el judaísmo, alcanza su máxima intensidad como advertencia espiritual en los Evangelios. En definitiva, es una imagen poderosa que une historia, teología y conciencia moral: un recordatorio de que las decisiones humanas (individuales y colectivas) tienen consecuencias.

Aquí es donde el concepto de Gehenna adquiere un significado inesperadamente actual. No como amenaza religiosa, no como imagen de un castigo futuro, sino como categoría descriptiva. Como diagnóstico. La Gehenna no empieza con fuego. Empieza con la pérdida de referencias. Con la incapacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Con la normalización de lo que antes provocaba rechazo.

Empieza cuando alguien dice: “No me gusta, pero es lo que hay”.

Esa frase, aparentemente inocua, es uno de los síntomas más claros de decadencia moral. Porque no expresa solo resignación. Expresa aceptación. Expresa la renuncia a juzgar, a posicionarse, a actuar. Y cuando una sociedad alcanza ese punto, el proceso ya está en marcha.

En este contexto, hay algo que resulta especialmente preocupante: la respuesta de quienes dicen estar en contra de esta deriva. Existe una “batalla cultural”, sí. Escribimos artículos, organizamos conferencias, publicamos vídeos, generamos debates. Todo eso es necesario. Pero no es suficiente. Y, en muchos casos, se ha convertido en un sustituto de la acción real.

Porque mientras unos argumentan, otros legislan. Mientras unos intentan convencer, otros consolidan estructuras de poder. Y esa asimetría es decisiva. Tener razón no cambia leyes. Tener presencia política, sí.

Aquí aparece la gran pregunta que muchos prefieren evitar: ¿cuántos somos realmente? La respuesta, si se mira con honestidad, es clara. Somos muchos. Millones de personas que, de una forma u otra, perciben que algo no encaja. Que no están cómodas con la banalización de la vida. Que intuyen que hay una línea que se ha cruzado.

El problema no es el número. El problema es la dispersión. Es la falta de organización. No creo que queramos ser políticos. Pero queremos que cuando los políticos nos miren vean una muchedumbre que amenaza a sus privilegios y con la que mas vale llevarse bien.

No actuamos como un bloque. No votamos como un bloque. No ejercemos presión como un bloque. Nos dividimos por cuestiones secundarias, por afinidades ideológicas, por simpatías personales, por desacuerdos que, siendo legítimos, no son lo esencial. Y mientras tanto, lo esencial queda sin defensa efectiva. Y mientras no entendamos esto, no vamos a ningún sitio. Los malos seguirán ganando porque están ORGANIZADOS, MUY ORGANIZADOS. Así que más vale que nos lo vayamos metiendo en la mollera.

Si no les damos miedo a los políticos, no harán nada. Ese es el error que está permitiendo que todo lo demás avance. Porque en política hay una regla básica: lo que no tiene coste, se repite. Si una decisión no penaliza electoralmente, no hay incentivo para cambiarla. Y si no hay incentivo, no hay rectificación. No hay nada más terrorífico para un político que le impidan sentarse en su sillón y dejar de percibir sus emolumentos, con los que se gana la vida. Es así de escatológico, desgraciadamente.

Y a los políticos, no les damos miedo porque saben que no sabemos cuántos somos y que no estamos organizados para poder ni siquiera amenazar a su negocio. Por eso nos miran por encima del hombro y nos dejan hacer nuestra lucha cultural que les parece inofensiva, aunque de vez en cuando nos lancen un pescozón para que no olvidemos quien es el que manda.

Se que pinto una imagen del político un poco negativa y vejatoria, o demasiado apocalíptica. Seguro que hay políticos honrados que están en la política para procurar el beneficio de sus administrados. Pero tampoco sabemos cuántos son, ni quienes son. Por eso, la mayoría, los que saben cuál es el mango de la sartén, solo entienden el chantaje. Es su idioma preferido. Es así de triste.

Por eso resulta imprescindible decir algo que muchos no quieren oír: sin influencia política real, todo lo demás es insuficiente. La política no es una opción. Es el campo de batalla donde se decide todo lo demás. Las leyes, los marcos, los límites. Y quien no está ahí, no decide. Los defensores de la vida no legislamos y solo alcanzamos victorias pírricas en las que ponemos pie en una playa de vez en cuando y de la que somos desalojados con cajas destempladas en poco tiempo. De hecho, el número de niños asesinados y personas enfermas y débiles asesinadas legalmente (caso NOELIA CASTILLO) crece, crece y crece…

Esto no significa renunciar a la dimensión cultural o intelectual. Es imprescindible, como no puede ser de otra manera, pero tenemos que entender que sin traducción política, esa dimensión queda neutralizada. Puede generar conciencia, pero no cambia estructuras. Y lo que está en juego aquí son precisamente las estructuras.

Se podría decir que esa dimensión cultural podrá permear la conciencia de la sociedad, tan o más lentamente como lo ha hecho la cultura de la muerte, pero, ¿Cuánto tardará?, ¿llegaremos a tiempo de salvar la civilización occidental?, y lo que es peor, ¿tenemos ese tiempo?

En este punto, la responsabilidad deja de ser abstracta y se vuelve personal. Ya no se trata sólo de señalar a grandes financiadores, a organizaciones internacionales o a dirigentes políticos. Se trata también de asumir el papel que cada uno juega en este proceso. Porque la pasividad también tiene consecuencias. La indiferencia también construye realidad. ¿Vamos a tomar cartas en el asunto o vamos a seguir discutiendo de nuestras “quisicosas” perdiendo el tiempo para lo esencial?

No actuar, pudiendo hacerlo, no es neutralidad. Es participación por omisión. ESTAMOS OBLIGADOS A ACTUAR.

No escucho nunca en nuestras asambleas que nadie exponga este tema de forma clara, evidente y urgente. ¿No se ve este asunto como prioritario? ¿O es miedo a destapar el cubo de la basura y que huela mal? Alguien podría decirme, – “pues hazlo tú”-, pues de acuerdo, si alguien me da la voz ante todos me presento voluntario, pero primero me la tienen que dar y luego escucharme y no me voy a callar nada. Hay muchas personas en nuestro movimiento que no quieren oír hablar de esto. Preferimos hacer manifiestos y enviar escritos a entes del establishment que JAMAS NO HARÁN CASO. O nos dejaran tomar esa cabeza de playa, para acto seguido contraatacar y devolvernos nuevamente al mar.

La historia ofrece ejemplos suficientes de lo que ocurre cuando una sociedad pierde el respeto por la vida. No es necesario recurrir a grandes discursos. Basta con observar patrones. Civilizaciones que, en su momento de mayor desarrollo técnico y cultural, empiezan a relativizar el valor de la vida humana. A introducir excepciones. A justificar lo injustificable en nombre de supuestos bienes mayores. Y que, poco a poco, erosionan los fundamentos sobre los que se sostenían. Vinieron otras civilizaciones, quizás menos desarrolladas, pero que tenían muy claro lo que querían y como lo querían y eliminaron fácilmente a la civilización decadente que existía y que dejo de existir. (¿Alguien es capaz de imaginar algún paralelismo actual?).

No es un proceso inmediato. Es gradual. Por eso resulta tan difícil de percibir mientras ocurre. Pero cuando se completa, las consecuencias son evidentes y contundentes, no te sorprendas. La cuestión, por tanto, no es si esto está sucediendo. La cuestión es qué se va a hacer al respecto. Porque ya no estamos en una fase de análisis. Estamos en una fase de decisiones. Y la decisión más peligrosa de todas es no decidir. La pregunta ya no es quién tiene razón. Si no, ¿quién está dispuesto a actuar como si la tuviera? Porque si no lo hacemos, no será porque nos hayan derrotado. Será algo mucho más inquietante:

QUE HEMOS DEJADO QUE OCURRA… ESTAREMOS TODOS EN LA GEHENNA.