Eva Higueras: «Información frente a la ‘Infoxicación'»

La lectura aporta una larga serie de beneficios. Ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura. Leer estimula el razonamiento, la capacidad memorística de quien lee y nutre de conocimiento a la vez que fomenta el pensamiento crítico.

La lectura es un fantástico pasatiempo que nos aleja del aburrimiento pero también puede llegar a ser peligrosa.

A quien no le ha pasado, qué leyendo un libro, sea tal la cantidad de personajes y tramas que se van solapando en el mismo que optamos por dejar de leer el manuscrito en cuestión porque es más el estrés que supone seguir haciéndolo que todos los beneficios que debería de aportarnos esta lectura.

Lo mismo sucede con la información.

Estamos inmersos en una semana en la que nos veremos abocados a miles de “inputs” relacionados con la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado, la declaración como imputado de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y el origen de sus joyas, la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la inminente sentencia del “caso Ábalos”.

Ya son infinitas las semanas en las que estamos recibiendo informaciones sobre lo que se puede llamar el “caso Leire” y es imposible que pase un día en el que no tengamos más información al respecto.

Igual que sucede con un libro “enmarañado”, cuando las personas recibimos más información de la que podemos procesar, tendemos a clasificar, priorizar y a desconectar.

Esto es justo lo que creo que nos está sucediendo.

Todos tenemos presente lo que acontece a nivel judicial y político en nuestro país pero la sobresaturación de información está produciendo el efecto contrario al deseado.

Nos sentimos abrumados y tenemos dificultades para procesar toda la información recibida, lo que nos lleva a un ineficaz procesamiento de la misma o, simplemente, rechazamos seguir recibiéndola y miramos hacia “otro lado”.

La sobrecarga de información es un fenónemo que ya ha sido estudiado por investigadores y expertos en campo como la psicología, la sociología y las ciencias de la información.

De hecho, no es fenómeno nuevo y ya en la década de los 90 el profesor Alfons Comella nos hablaba de la “infoxicación”.

Es cierto que desde los años 90 a la actualidad, la forma en la que accedemos a la información ha cambiado y es necesario que nos preguntemos si nuestra capacidad de análisis y razonamiento crítico han avanzado al mismo nivel que las nuevas tecnologías.

Los nuevos medios de comunicación han transformado el periodismo clásico al que algunos estamos acostumbrados. El lenguaje enfocado a los smartphones u otros dispositivos digitales se caracteriza por ser sencillo, directo y breve.

Por otro lado, tenemos la labor de los personajes habituales de la televisión como son los “tertulianos”, los cuales han pasado de ser periodistas especializados a ser “estrellas mediáticas que opinan de cualquier tema.

“Hemos acabado por normalizar la miseria de las tertulias, que han dejado de sorprendernos para convertirse en realidades cotidiana que llegado el caso pueden antojársenos neutras e indoloras, cuando no saludables”, escribe Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid en su Libro “Contra los Tertulianos”.

Es obvio que nuestra preferencia informativa y nuestra ideología nos lleva a recibir las noticias desde una determina emisora de televisión, ver programas previamente seleccionados, leer una específica prensa escrita o digital , seguir a determinadas personas en redes..Creo que es importante tener una información “variada” que nos permita tener una mirada más crítica y así no enrocarnos en nuestros propios argumentos pero es obvio que ello nos llevaría aún más a la “infoxicación”.

Es nuestra elección recibir más o menos información y ello nos llevará a tomar nuestras propias conclusiones. Deberíamos de ser conscientes de a que información queremos acceder, del mismo modo que hacemos con los alimentos que queremos consumir.

Sin embargo, la sobrecarga de información, voluntario o no, no es positiva. Deberíamos de elegir de forma consciente qué información queremos recibir y en que cantidad.

De lo contrario, elegiremos vivir en la ignorancia y no ser críticos frente a nuestra realidad.