José Manuel García Albarrán: «Un ‘Gran Hombre’ frente a un Congreso mediocre»

No podrán negar los señores diputados/as, senadores/as y demás asistentes invitados, haciendo especial mención a los miembros del Gobierno (PSOE) Socios (Sumar) y sus necesarios apoyos ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC, así como los miembros de la oposición (PP y VOX) que el Santo Pontífice -León XIV- les ha dado ‘una gran lección’ de sabiduría, educación, ética, humanidad y dignidad en su discurso ante una Cámara con una parte de la ‘bancada’ cuya preparación académica y ética deja mucho que desear y donde además no es que proliferen los creyentes, y mucho menos los que profesen la religión Católica.

Pero algo pasó -¿milagro?- para que sus palabras fueran aplaudidas -aunque no sabemos si aceptadas- durante más de 7 minutos por una gran mayoría de los presentes, tanto los Diputados y Senadores de la izquierda como los de la derecha y los demás asistentes.

La decepción fue que este gran y duradero aplauso dedicado a las palabras del Pontífice, lo echaron por tierra sólo 24 horas después, en el mismo escenario e idénticos protagonistas -diputados- con ocasión de la ‘sesión de control’ al gobierno. De nuevo los insultos, salidas de tono y el cinismo interesado y colectivo, nos indujeron a pensar que, el aplauso de aceptación a las palabras del Papa del día anterior, fue un ‘espejismo’, un ‘paripé’ o una muestra más del ‘cinismo’ que caracteriza las palabras y los hechos del gobierno, de sus socios y de sus ahora interesados y falsos detractores.

Eso sí… cada uno ‘a posteriori’ le ha dado la interpretación que más le convenía o se asemejaba a sus intereses políticos

¿Verdad señores del Gobierno y socios?

Si analizamos por temas y las frases pronunciadas por el Papa vemos que:

*Sobre el aborto y la eutanasia

el Santo Padre dijo textualmente ante sus Señorías:

“Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. Y añadió… “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿Qué futuro pueden tener nuestras sociedades?»

En una clara condena a la práctica del Aborto (que quieren hacerlo Constitucional por Ley) y también al derecho a morir naturalmente, es decir sin recurrir a practicar la Eutanasia (Ley aprobada también por el gobierno actual)

* Dirigiéndose a la clase política León XIV siguió su discurso en el seno del Parlamento diciendo: “Hay que luchar contra la polarización y promocionar el entendimiento” y “Dejar de lado el enfrentamiento partidista”, e instándoles a “buscar el bien común, proteger a los más vulnerables y anteponer el diálogo constructivo por encima de cualquier otro”.

¿Se es enteraron de algo sus Señorías?

Es decir… exactamente lo que no está haciendo Sánchez y su gobierno exclusivo y partidista.

El mismo Sánchez que en su discurso de investidura (Nov.-2023) en este mismo Parlamento aseguró que “Su gobierno ‘construiría un muro’ frente a la derecha reaccionaria, y no daría un paso atrás”.

*Pues sobre esto también habló en su alocución el Papa, quien dijo claramente que:

“Hay muchos muros que no protegen sino que separan”.

Siguió subrayando también ‘el valor moral de las decisiones políticas’ que: “Deben estar por encima de consensos sociales mudables” o el “vaivén de las mayorías de cada momento”, y también reprochó la táctica de “descalificación permanente del adversario”.

¿Como es posible que sus Señorías no se dieran por aludidos en estos temas tan importantes y sensibles?

Claro que, prefirieron alinearse con las palabras pronunciadas por el Pontífice referidas a la ‘migración’ y ‘sus problemas’, porque tras las últimas decisiones tomadas, sin ningún consenso democrático, como la ‘Regularización de inmigrantes irregulares que lleven más de 5 meses desde su entrada en España, por el medio que sea’ era lo que más se asemejaba a la defensa de la inmigración, pero no con una regularización masiva y sin sopesar sus consecuencias, siendo esta decisión muy criticada por una gran mayoría de los ciudadanos que sospechamos una ‘segunda intención’… que no es precisamente humanitaria. ¿ ?

El Papa defendió la migración desde el punto de vista humano, social y jurídico diciendo:

“La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que les obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.

-Ofrecer vías seguras y legales.

-Una acogida respetuosa.

-Posibilidades ‘reales’ de integración.

-Promover el ‘derecho a permanecer en su propia tierra trabajando’, para que nadie tenga que abandonar su hogar por cualquier causa.

Pero también habló del “Derecho de los Estados a Controlar sus Fronteras” y del “Deber de los migrantes a no dejarse engañar por las mafias” que trafican con seres humanos y les prometen destinos paradisiacos inexistentes que han convertido el Atlántico y el Mediterráneo en cementerios.

Se ha aprobado recientemente (13 de junio de 2026) el “Pacto Europeo sobre Migración y Asilo” cuya acogida por este gobierno no va en consonancia con las consecuencias reales que puede traer. ¡Habrá lugar y tiempo para hablar de ellas!

Finalizo este artículo, no sin Felicitar al Santo Pontífice -León XIV- por su preparación, bagaje cultural, claridad del discurso y sobre todo por su humanidad, bondad y cercanía.

¡Gracias Robert Prevost!

Suerte a todos… los que se la merezcan