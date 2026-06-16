Juan Pérez de Mungía: «Alta costura de un poder impune»

Bienvenidos, una vez más, a la alta costura del poder. Los juzgados han venido a convertirse en una suerte de Plaza Castilla Fashion Week, muy por encima de Cibeles en tensión, flashes y estilismos de supervivencia procesal. Begoña Gómez entró por el garaje convertida en pasarela improvisada. Zapatero, el perejil de todas las salsas, presumió de presencia escénica con una sola ceja depilada como insignia de Estado. Las joyas de la Castafiore brillaban con luz propia, eclipsando incluso a la compañera de Zapatero y sus verdes alhajas. La alfombra, judicial mas que roja. Mientras unos declaran, otros posan; mientras unos preguntan, otros desfilan. No se sabe si estamos ante una causa judicial, una gala benéfica o un «photocall» con toga. La pasarela sigue abierta.

El apóstol del PSOE, evangelista de la iglesia sanchista y autor de algunas de las parábolas más celebradas de la izquierda española, José Luis Rodríguez Zapatero, enseñaba a los fieles que «ser socialista consiste, normalmente, en tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho». Era un mandamiento, un aliento al pobrismo de siempre, tan predicado y hermoso. Tan hermoso que casi nadie reparó en la bula que la máxima contenía, la bula donde terminó escondiéndose el falso profeta.

En medio las joyas de la Castafiore: La tasación gemológica de la joyería Ansorena ha multiplicado 25 veces el valor del inefable portavoz investido por Zapatero: el contrabando de un lote de joyas de entre otras procedencias, de Zambia y Tailandia. 1.323.915 euros. Repitan conmigo la cifra, Bolaños dixit .¿Qué no guardará en casa este profeta de manual?

Encontrar un enlace causal preciso es el problema para una justicia penal tan garantista que no infiere nada de la evidencia acumulada. Al final, un magma de anécdotas o extravagancias inconexas. Pero existe evidencia en relación con Venezuela y el origen ilícito de un ajuar escandaloso. El extraordinario gasto de 4.500 millones de euros anuales de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), junto con la política de subvenciones, ha estado y está expuesta al cobro de comisiones indirectas a través de mordidas y regalos. De los que bien puede ser que la fortuna de Zapatero, y la incumbente riqueza de las finanzas del PSOE sea el resultado de un tráfico donde las joyas y los capitales forman parte del entramado societario que les ha generado pingües beneficios. Hay base legal para ilegalizar al PSOE tras encausarlo. Encausar al PSOE no requiere suplicatorio.

El «hilo conductor de las joyas» —Zambia y Tailandia en el recorrido— no es solo geografía de piedras preciosas. Es el mapa de un circuito de comercio, influencia y lavado donde la ayuda pública española sale al exterior y los beneficios retornan de formas creativas: diamantes de origen dudoso, relojes de lujo, vino de gran valor, comisiones camufladas. Las formas creativas del lavado de capitales encuentran en la cooperación internacional y en las adjudicaciones opacas su terreno más fértil. Ida y vuelta con cambio de envoltorio.

Aunque pueda parecer una idea recurrente, sigue siendo imprescindible detenerse en una cifra difícil de ignorar: los cerca de 4.500 millones de euros anuales que España destina a cooperación internacional. Revisar el entramado de distribución de fondos públicos fuera de nuestras fronteras deja una sensación evidente de complejidad y dispersión: multitud de programas, destinos diversos y enormes dificultades para conocer con precisión el impacto real, el control efectivo y el aprovechamiento final de esos recursos. El ciudadano expoliado paga la fiesta y la siesta. Mientras faltan pulseras contra el maltrato, y se cometen crímenes que quedan impunes con una policía insuficiente y capada, se destinan, veáse el caso de ayuda a Jordania con 9 millones de euros recursos millonarios a sobrevivientes de violencia de género en un pais musulmán. Mientras se niegan los recursos a mujeres con cáncer de mama, se dotan políticas de prevención en el extranjero. Mientras faltan viviendas asequibles, se destinan recursos para el programa de hogares seguros en la Conchinchina jordana. Mientras falta el agua en regiones de España amenazadas y se inhabilita el campo, se destruyen las presas o no se realizan para regular el cauce con resultados catastróficos. Eso sí, se lleva agua a comunidades como Sama Sarhan, Mughayer (Gran Mafraq) y Alketta (Jerash). La forma en que se conceden es llamativa: concesiones directas, discrecionales, sin debate en el parlamento, instrumentales, subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación, seguimiento o auditoría. Cuando el dinero público sale al exterior, la impunidad encuentra su mejor aliada en la opacidad.

El programa de asistencia alimentaria en Venezuela ya demostró cómo se puede comerciar con la recompra de alimentos caducados como parte de circuitos que permiten el flujo de capitales, el blanqueamiento de capitales y el pago de comisionistas. Sánchez alimenta el negocio mundial de las mascarillas por las que se condena a Abalos y a Koldo. Formas creativas del lavado de capitales que convierten la ayuda humanitaria en negocio de retorno para quienes gestionan el grifo. El mismo patrón que ahora se sospecha en el origen del ajuar escandaloso de quien predica la entrega.

Las 20 agendas de Leire Díez revelan parte del entramado de interioridades del poder público. Resultan reveladoras las anotaciones sobre planes, gestiones y posibles corruptelas en el interior de las entidades públicas: el negocio de Tragsa fracasado por la intervención del Tribunal de Cuentas, las facturas ilegales de Ecuador, las dietas de consejeros en Paradores en reuniones donde ha brillado su ausencia; el papel de Vicente Fernández en la SEPI, ya imputado, el anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia», «Si la justicia lo admite a trámite –escribe–, se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente, ¿y qué preferimos sacar adelante el Fondo con alguien que ha demostrado solvencia al frente de SEPI o dejamos a Lora investigado?» Todo escrito años antes de que estallara el escándalo. Un mapa de interioridades y prácticas que generan plusvalías ocultas.

Es la forma contemporánea de la gestión del poder, similar a tantos otros contextos geopolíticos criminales, los flujos de financiación que sostienen conflictos o influencias que acaban beneficiando a quienes los gestionan. Los gobiernos conceden ayudas que engordan negocios y ONGs privadas que, a su vez, recompensan de retorno a los cargos que hacen tráfico de influencias. Al ser objeto de transacciones encubiertas en forma de comisiones y regalos, el enriquecimiento ilícito queda impune.

La política de ayuda internacional a países extranjeros, las subvenciones y las obras públicas se convierten así en el vector perfecto. La extraordinaria cantidad de dinero que sale —4.500 millones solo en cooperación— genera oportunidades de beneficio privado en destino o en cadenas de suministro. El retorno llega en forma de joyas en caja fuerte, relojes de lujo, vinos caros, mordidas camufladas o participaciones societarias. El «discurso de la sumisión que enriquece tener poco y dar mucho» se revela como la coartada perfecta para quien tiene mucho y toma más.

Zapatero, la joya del sanchismo, reconstruido durante años como estadista y faro moral de la verdadera izquierda, ahora es investigado por contrabando de joyas y delito fiscal. La sospecha no se agota en su patrimonio personal. En un acto de felonía, está dispuesto a vender un país a China de la que cobra mordidas y dispendios para beneficio de sí mismo y de su red mafiosa. La voluntad de poder que no se detiene ante la razón de Estado. Y lo que hoy empezamos a conocer no son más que los delitos económicos que son consecuencia de su actividad delictiva como miembro prominente de una red criminal. Una mafia que impregna todas las actividades del poder: apropriación de recursos, pago de favores, y protección de su estatus, a toda costa, pasando por encima del que sea de lo que sea, manejando las instituciones a su conveniencia para su propósito sin ningún escrúpulo.

El caso de la general de división Patricia Ortega, cesada por Margarita Robles –antes de pasar a la reserva— ilustra cómo se gestiona internamente la disidencia o quien no encaja en el esquema. El mismo camino de espinas que transitó otro general que osó desafiar a la ministra. El poder no tolera grietas en la cadena de mando.

El cuento de nunca acabar. Las ideas no morirán, el discurso de la sumisión que enriquece tener poco y dar mucho sigue vigente como coartada. El evangelio del pobrismo que genera adeptos, denunciando la injusticia que ellos mismos provocan, para justificar acabar con el que es exitoso de manera independiente, con el que no forma parte de su madeja, con el que respira sin su permiso. Mientras la ciudadanía intenta entender el guion, la pasarela sigue abierta. Bienvenidos, una vez más, a la alta costura del poder impune.