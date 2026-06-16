Ramiro Grau Morancho: «León XIV y España»

Acaba de visitar nuestra Patria, o lo que queda de ella, León XIV, y me surgen varios interrogantes:

¿El Papa ha autorizado la destrucción del Valle de los Caídos…? Es significativo que en plena visita, el miércoles pasado, creo recordar, hayan comenzado las perforaciones en el Valle, con vistas a su inminente demolición.

El Parlamento, Congreso y Senado, se desgañitó aplaudiendo su defensa de la vida, en contra del aborto y la eutanasia, pero la misma semana de la visita han blindado la eutanasia, impidiendo que los familiares de los enfermos, personas deprimidas, incapaces, etc., puedan recurrir judicialmente contra el deseo de ser inmolados, en el altar del progresismo ateo.

¿Qué le ha parecido a León XIV esta retorcida actuación de la mayoría de los parlamentarios españoles…?

Como la mejor forma de predicar es con el ejemplo, ¿cuántos miles, o cientos, de inmigrantes va a acoger, por tiempo indefinido, y a pensión completa, en el Estado Vaticano, como nos pide que hagamos los españoles…?

Nosotros ya acogemos a varios millones.

Los Obispos, sacerdotes, frailes, monjas y seglares asesinados, en número de decenas de miles durante la guerra civil, por su fe, ¿no le merecen ningún respeto ni recuerdo…?

¿Visita apostólica o viaje de negocios…?

Desde hace más de ocho años, los españoles estamos sufriendo un gobierno anticlerical… ¡y León XIV viene a apoyarles!

¿Alguién lo entiende, salvo que sean de la misma cuadra ideológica…?

Me recuerda su reciente visita a Guinea Ecuatorial, donde no se sabe que dijera nada en contra de la sangrienta dictadura de Obiang, de latrocinio generalizado de los recursos públicos, o de la feroz represión, que incluye asesinatos y violaciones, contra la población de la isla de Annobón, que era un paraíso, pero que el tirano ha convertido en un auténtico infierno en la tierra.

Es más, los cinco Obispos de Guinea son abiertamente pro Obiang, y su tiranía, más o menos como sucede en España con la práctica totalidad de los Prelados, pro sanchistas.

Resumiendo y concretando, ¿a qué juega León XIV…?