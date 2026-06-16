Ramiro Grau Morancho: «El PP se comerá al Partido Aragonés, con patatas fritas»

Me descubro ante el maquiavelismo del señor Azcón, presidente de Aragón, que está dispuesto a comerse al Partido Aragonés, con patatas fritas…

Tras su “éxito” electoral en las recientes elecciones autonómicas, el Partido Aragonés no fue capaz ni de obtener un escaño, en ninguna de las tres provincias aragonesas, pese a que en Teruel, por su reducida población, se puede conseguir un escaño con solo cuatro mil quinientos votos, y claro, su “líder”, el señor Izquierdo, ex diputado autonómico, se ha quedado sin un buen sueldo, que llevarse a la boca.

Pero eso no es ningún problema, ni para él ni para el señor Azcón, que rápidamente le ha nombrado “asesor” suyo…

¿Se imaginan ustedes cómo chirria que el presidente de un partido sea nombrado, a dedo, asesor de otro partido distinto…?

Para quién va a trabajar, ¿para los suyos, o para los otros…?

La jugada es maestra, maquiavélica, repito, y demuestra que los políticos solo quieren cobrar un buen sueldo, como diputados, asesores, o lo que sea.

Ítem más, el señor Izquierdo, que creo no tiene grandes estudios, aunque parece ser más listo que el hambre, ¿en qué va a asesorar al señor Azcón…?

¿En asuntos sin importancia…?

Me parece una completa desfachatez, por parte de ambos, ofrecer y aceptar semejante enchufe, solamente para debilitar al Partido Aragonés, e intentar que desaparezca.

Y dice bien poco, al menos en mi opinión, de la calidad moral de ambos, aunque ya se sabe que la política hace extraños compañeros de cama.

Pero no tanto.