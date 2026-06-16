A Sanchinflas no lo blanquea ni la lejía vaticana

Para aquellos que habitualmente me leen, no es un secreto que Bergoglio nunca fue ´mi taza de café favorita´.
Lo cual nunca fue óbice para que, como cristiano, en ocasiones haya sentido una evangélica compasión hacia su persona, por lo que le tocó aguantar.
Porque tuvo que vivir momentos duros, muy duros, que rozaron lo inhumano.
Tan solo le hubiese faltado para alcanzar la santidad, sonreír beatíficamente, en los momentos más dolorosos. como un auténtico franciscano.
Pero no; Francisco nunca supo disimular, y eso, simpatías o antipatías aparte, le honra, aunque no lo santifica; ni tan siquiera un poquito.
Con León XIV, tampoco ha ido mejor la cosa.