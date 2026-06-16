Francisco

A Sanchinflas no lo blanquea ni la lejía vaticana

Con León XIV, tampoco ha ido mejor la cosa

Sánchez, Begoña y el Papa Francisco
Sánchez, Begoña y el Papa Francisco. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Sarah Santaolalla y el montaje con el que intenta acosar a Isabel Díaz Ayuso.

Troleo colosal a Sarah Santaolalla por volver a dar la lata con Ayuso y los 7.291 muertos en Madrid durante el Covid

Para aquellos que habitualmente me leen, no es un secreto que Bergoglio nunca fue ´mi taza de café favorita´.

Lo cual nunca fue óbice para que, como cristiano, en ocasiones haya sentido una evangélica compasión hacia su persona, por lo que le tocó aguantar.

Porque tuvo que vivir momentos duros, muy duros, que rozaron lo inhumano.

Tan solo le hubiese faltado para alcanzar la santidad, sonreír beatíficamente, en los momentos más dolorosos.  como un auténtico franciscano.

Pero no; Francisco nunca supo disimular, y eso, simpatías o antipatías aparte, le honra, aunque no lo santifica; ni tan siquiera un poquito.

Con León XIV, tampoco ha ido mejor la cosa.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CLIMATIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]