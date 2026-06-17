Alfonso Rojo: “Zapatero es una joya y debe ser puesto ya a buen recaudo; en Soto del Real”

Zapatero declara hoy como imputado en la Audiencia Nacional.

Por el rescate de Plus Ultra, donde todo indica que trincó una millonaria comisión con el auxilio de Sánchez y el Consejo de Ministros, sino también por contrabandista.

El apóstol del PSOE, evangelista de la iglesia progre, predicaba a sus apalominados fieles que “ser socialista consiste en tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”.

Un eslogan electoral, con ribetes de estampita, en perfecta consonancia con esa superioridad moral con la que la izquierda española ha manipulado durante décadas a periodistas panolis y votantes ingenuos.

Tremenda estafa. Y no solo porque el truhán escondiera en una caja fuera de su despacho en la calle Ferraz un tesoro millonario en joyas, metidas de contrabando.

Es que el miserable lleva una década lucrándose con el dolor, el hambre y la sangre de los venezolanos, santificando elecciones fraudulentas y blanqueando torturadores.

Y en esa peripecia de corsario, mientras se presentaba como la versión hispana del cacahuetero Jimmy Carter, ha implicado a sus propias hijas, que pueden acabar en la cárcel.

Zapatero es el arquetipo del ‘buen socialista’, al estilo Pepe Bono, Pepiño Blanco y compinches: el modelo de lo que es el dirigente típico del PSOE, con varios grados suplementarios de perversión.

No sé si se acuerdan de que en septiembre de 2005, durante un vuelo en falcón a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, que celebraba su 60 aniversario, le soltó a la revista Marie Claire que él ‘era muy rojo’.

Le reímos la gracia, porque todavía pesaba sobre su imagen el estereotipo de ‘Bambi’ que retiraba tropas de Irak y no elevaba la voz. Pero fue quien abrazó al PSOE con los asesinos etarras y los separatistas catalanes, y quien despertó en España los demonios del guerracivilismo.

Hoy ha estado en el banquillo como un vulgar chorizo el expresidente socialista a quien el Régimen Sanchista lleva años reconstruyendo como estadista mundial y conciencia ética de la izquierda. El mismo que, tras abandonar La Moncloa, anunció que se iba a dedicar a contar nubes.

Pues el faro moral de la izquierda es un bandolero, un delincuente, un mafioso.

¿Qué no esconderá en su casa, cuya orden de entrada y registro aún no se ha acordado?

Zapatero es una joya… Créanme. Y como la prudencia aconseja poner siempre las joyas a buen recaudo, mi consejo al juez es que lo mande ya a la cárcel, para que no se extravíe.