Ramiro Grau Morancho: «Los 40 de Ayete y los 61 de la Moncloa»

Creo que la principal diferencia entre un gobierno y un régimen es que el primero admite y permite la alternancia, como expresión lógica y natural de la opinión de la ciudadanía, mientras que los regímenes tienden a permanecer, consideran “enemigos” a todos los demás, y hacen todo lo posible por seguir en el poder, aunque sea ilegal o delictivo.

Y es el caso del régimen sanchista, cuyos dos adjetivos definidores son totalitario y comunista.

En el régimen franquista, se pretendió asegurar la continuidad mediante 40 consejeros nacionales del Movimiento, el partido único, nombrados por Franco, y alguno de los cuales acabó siendo un gran traidor, como Adolfo Suárez.

En teoría iban a asegurar y garantizar la continuidad del régimen, una vez se hubiera producido el hecho sucesorio, es decir el fallecimiento de Francisco Franco.

Sánchez, en cambio, ha optado por apesebrar a 61 lameculos, mal llamados periodistas, una gran parte de los cuales son feladoras profesionales, y solo hay que verlas en los medios del régimen, es decir en casi todos, para sentir vergüenza ajena, viendo como intentan venderlos su mercancía averiada…

¡Qué asco dan, y como insultan a nuestra inteligencia!

Soy consciente de que los colegios y asociaciones de la prensa no sirven para nada, pero creo que los escasos medios independientes que subsisten, prestarían un gran servicio a España si publicaran la lista completa, con nombre y dos apellidos, de todos esos feladores del poder.

La sociedad tiene derecho a saber quiénes son esos “comisarios informativos”, que viven del poder, que les coloca en los medios más vistos, telebasuras, radios, tertulias, de esas llenas de tertulianos que nada saben, lo que les permite pontificar sobre todo (la ignorancia es muy atrevida), etc.

Ítem más, no creo que esos 61 sean muy fieles al régimen totalitario-comunista sanchista, por lo que presupongo que de los 61, 60 al menos, acabarán huyendo del barco, como las ratas, cuando vean que éste se hunde.

Y ese día, con la ayuda de Dios, de la Virgen del Pilar, de los jueces y de la UCO, ya está cerca.

¡Nunca unos pocos, un puñado de jueces honrados y heroicos, y los miembros de la UCO, hicieron tantos por todos!

La Patria, agradecida, no puede ni debe olvidarles, y tiene que reconocer sus méritos sobresalientes, muy por encima del cumplimiento del deber.