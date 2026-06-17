Sebastián Urbina: «Podemita con burka»

Empecemos por los ‘podemitas’. ¿Qué ideas tienen los podemitas? El fundador es Pablo Iglesias, y es comunista. La líder de ‘Podemos’ es Irene Montero, también comunista. Podemos es comunismo del siglo XXI. La derecha- para ellos- no es un adversario político. El PP y Vox son fascistas o nazis. Según el día. Y el comunista Pablo Iglesias fue vicepresidente con Pedro Sánchez, porque el ‘ONE’ es un extremista de izquierdas, corrupto y sin escrúpulos.

Estas características de Sánchez animaron a Otegi (exterrorista, que nunca ha condenado asesinatos de ETA) a decir:

‘Es una oportunidad para el independentismo’. Otegi cuenta a las claras por qué no dejan caer a Sánchez. (El Debate)

No solamente los bilduetarras- que nunca han condenado los asesinatos de ETA-, también Podemos defiende un Estado plurinacional. Todo esto de la unidad de la nación española- como dice la Constitución- es facherío de la peor especie. Ya podemos ver el tipo de tropa antiespañola y comunista que es Podemos. Y Bilduetarras/Otegi. Socios de Sánchez. ‘Somos la izquierda’.

Sigamos con el empoderamiento. ¿Qué es el ‘empoderamiento’? Proceso mediante el cual las mujeres adquieren autonomía, confianza en sí mismas y control sobre sus propias vidas. Les permite participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad, tomar decisiones informadas y exigir sus derechos en igualdad de condiciones.

O sea, las mujeres estaban encerradas en la cocina y con la llegada de los comunistas, feministas y tropa asimilada, han salido de la cocina. Ahora, son ministras. Pero el machismo nos invade por todos sitios. Preguntemos ¿qué derechos tienen los hombres en España, que no tengan las mujeres?

Ahora, recordemos las palabras iniciales del Podemita balear. ‘Hay que empoderar a las mujeres musulmanas, con burka o sin burka’. Y añade: ‘No debemos ser nosotros, los cristianos occidentales, los que debemos legislar sobre la forma de vestir de ellas ni de nadie’.

Este señor no se entera, o no se quiere enterar. Pero no es el único.

La periodista italiana, Oriana Fallaci, afirmaba que el uso del burka y otras prendas integrales no es una elección voluntaria, sino una imposición y un símbolo de represión.

Entrevista a Riva Kastoryano, analista en migración: «Si vas sin velo por el barrio, eres una puta» (Aula Intercultural)

La mitad de los cerca de seis millones de musulmanes que viven en el país vecino sostienen que su doctrina y sus códigos están por encima de las leyes del Estado. Una deriva que se ha avivado durante la pandemia y que Macron considera ya abiertamente una amenaza a la propia supervivencia de la República. (ABC)

Si los comunistas siglo XXI, y fauna asimilada, no despreciaran/odiaran a Occidente, el comentario sobre las mujeres musulmanas, sería muy diferente. Un ciudadano europeo respetable, diría que las mujeres musulmanas deben ser tratadas como las otras mujeres, y deben obedecer las leyes democráticas vigentes. Un aspecto de estas leyes democráticas vigentes, tiene que ver con la seguridad. Si una mujer- o un hombre- va con la cara tapada, no se sabe quién es. Esto crea inseguridad y no debe permitirse. Con independencia de la represión antes mencionada.

El problema de los comunistas y similares, es que odian a Occidente. Son una especie de ‘Caballo de Troya’. Son un peligro. Avergonzarse de lo que somos y de nuestra Historia- con sus luces y sombras, como todos- es un estúpido camino que conduce al suicidio.

Pues bien, la extrema izquierda (que no puede dar lecciones decentes a nadie) va por este camino. Y, por desgracia, no suelen recibir una respuesta contundente de socialistas y populares. Esto es lo que se suele hacer desde Bruselas. Gravísimo error. Los que vengan a Europa deben respetar nuestras leyes y nuestra cultura. Para los odiadores de Occidente, es al revés. Dado que Occidente es la peste bubónica, los europeos tenemos que arrodillarnos ante los inmigrantes ilegales.

La chusma antioccidental proclama que debemos inclinarnos ante todas las costumbres que nos traigan los inmigrantes ilegales. Esto solamente lo puede defender un imbécil, o un odiador de Occidente.

Espero que los ciudadanos europeos no colaboren- a su propia desaparición- votando a la chusma de progreso sin regreso.

La traducción de este odio/estupidez a Occidente, trasladado a España, se resume en la Leyenda Negra. A estas alturas, hay información de sobra para saber que la Leyenda Negra es falsaria. No quieren enterarse. Para la chusma antiespañola, es dogma de fe que España se comía vivos a los indios. Son los rebuznos antiespañoles de comunistas, separatistas, izquierda- en general- y bilduetarras. ¡Y son socios de Sánchez!¡Y hay feligreses que les votan! Y algún meapilas acomplejado habrá.

Repitamos. Sánchez es igual- o peor- que sus socios antiespañoles. Y que sus votantes, que apoyan- con sus votos- su corrupción y su traición a España. Apestan igual que los votados.

Ahora (Sánchez, sus socios y votantes) quieren un Estado plurinacional, para desmembrar España. Mis peores deseos para los delincuentes/enemigos de la democracia y de España.