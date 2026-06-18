Ramiro Grau Morancho: «Natalia Chueca, o el espectáculo permanente»

La Alcaldesa de Zaragoza está ya más quemada que la pipa de un indio… Socarrada, como decimos en Aragón.

Son tres años de exhibición permanente, todos los días, en ocasiones en sesiones de mañana y tarde, y siempre con modelitos nuevos, o por lo menos distintos, faltaría más.

Debe de tener un fondo de armario que llegará de Zaragoza a Laguarres, mi pueblo natal.

Es una show-woman, es decir una presentadora y animadora de un espectáculo continuo, en que ha convertido su “gobierno”…

Vende éxitos, pero ignora los fracasos.

Y tampoco veo grandes éxitos, en una ciudad llena de mierda, con las calles sucias, una inmigración excesiva, una total inseguridad en las calles, incluso de día, y con una policía local que solo pone multas o sanciones, pero que hace bien poco por combatir el creciente incremento de la delincuencia.

Pero, eso sí, no para de convocar oposiciones, y aumentar la plantilla, en muchos casos mediante enchufes, nombramientos a dedo, interinidades que se acaban eternizando, etc.

¿Piensa seguir el modelo de las empresas de las que fue directora financiera y acabaron quebrando…?

Racanea en el aumento de bomberos, tan necesarios, pero acaban de ingresar ciento cuatro nuevos policías locales, para freírnos a multas y sanciones, repito.

Cuestión de prioridades, supongo, y de aumentar los ingresos.

Y dota con un millón de euros el programa Volveremos, que con una población real de 800.000 habitantes, supone la devolución de un euro con veinticinco céntimos por residente…

Obviamente ese dinero se ha terminado rápidamente.

“Gobierna” a base de paridas y ocurrencias, siempre con la misma línea argumental de fondo: favorecer a los que más tienen, e instalar en nuestra sociedad una cultura del pelotazo, del dinero fácil, de la especulación inmobiliaria, etc.

Todo menos la cultura del trabajo y del esfuerzo, en la que los más mayores hemos sido educados, y no nos ha ido tan mal en la vida.

¡Y que manía de querer gobernar!

Los alcaldes no tienen que gobernar nada, como no sea su propia casa.

Su función es administrar los escasos recursos existentes, para necesidades cada vez grandes y apremiantes.

Para gobernar ya están Azcón, al frente del gobierno regional, y para el desgobierno nacional tenemos a Pedro Sánchez, que pronto huirá de España, o acabará en prisión.

Dios lo quiera.