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La roja y el rojo

El perro de Paulov  

ZP, Zapatero
ZP, Zapatero. PD
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Los mensajes que acechan a Zapatero: Plus Ultra, “hermanos chavistas” y un aire cargado de “chorizo”

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Vaya por delante, que ni entiendo de fútbol, ni me gusta, gracias a los energúmenos padres escolapios, y ´el perro de Paulov´.

Otro día explicaré, porqué.

No entiendo de fútbol, ni de ´las joyas de la abuela´, pero sí de manipulación de las masas; y de eso va el artículo de hoy.

Cuentan, y yo lo creo, que “LA ROJA”, fue un invento de los asesores de la Moncloa de de ´la ceja´, que nos fueron metiendo, poco a poco, utilizando para ello a la televisión ´espantosa´ pública que el gobierno de Zapatero, ´magreaba´.

Recordemos que el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, absorbió entre sus presuntas competencias, las que presuntamente corresponderían a un ministro de Deportes. Como al hombre se ve que le dolía el estómago, cada vez que España marcaba un gol, y se gritaba: ¡GOL DE ESPAÑA!, no tardó en preparar el terreno para sustituir, ladinamente, el nombre de “ESPAÑA”, por el de “LA ROJA”, y los españoles, en su inocencia nobleza no se percataron de que se la acababan de meter sin preservativo, y doblada. Zapatero se fue cantando ´soy minero´, pero lo dejo todo atado y bien atado.

Alguno dirá que la camiseta de color rojo de la selección española, se estableció en 1920, y dirá la verdad, pero lo cierto es que, hasta la era de la ceja,, jamás se había gritado: ¡GOL DE LA ROJA!

Dicen que fue el seleccionador nacional, Luis Aragonés, el primero en utilizar públicamente el término “LA ROJA”. Pero claro, también cabría recordar que una de las primeras cosas que hizo ZP cuando absorbió las competencias de deportes, fue nombrar seleccionador nacional a Luis Aragonés. ¡Qué casualidad!

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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