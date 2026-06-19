Al final, para bien o para mal

Lo imposible

Lo que siembres, es lo que recogerás

Pareja, prisionero
Pareja, prisionero. PD
Archivado en: Columnistas

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Albiol cierra el pico al kiosquero podemita, que termina recogiendo cable por sus insultos: «¡Payaso!»

Albiol cierra el pico al kiosquero podemita, que termina recogiendo cable por sus insultos: «¡Payaso!»

A veces, en la vida, nos encontramos frente a ´imposibles´, que por nosotros solos no podemos superar. Y en la desesperación poco podemos hacer más que, si somos creyentes, rezar, y, si no lo somos, pues supongo que llorar. Como soy creyente, puedo suponer, pero no afirmar, lo que hacen, o dejan de hacer, los que no lo son.

Sin embargo, y esto vale tanto para creyentes como no creyentes, hay algo que sí podemos hacer para superar nuestros imposibles ´particulares´, y que puedo dar fe que funciona, sí o sí.

No pensemos en aquello que nos agobia, y que, por nosotros mismos, es imposible superar. Pensemos más bien en qué nosotros sí podemos hacer, por solucionar los imposibles de los demás.

Descendamos por un momento de nuestro drama particular, y fijémonos en aquellos que están peor que nosotros; aquellos que aplastados por la vida ya no pueden dar un paso más. Aquellos caídos que, incapaces de levantarse por sí solos, van quedando abandonados detrás.

Ayudar a levantarse a quien, tendido en el suelo, ya no se puede alzar. Ayudar a caminar a quienes por sí solos no pueden hacerlo ya. Consolar y hacer compañía a aquellos que, consumidos por la soledad, ya no esperan nada de la vida, por ya no tener nada, ni a nadie, que esperar…

Ayuda, en la medida de tus posibilidades, a todos aquellos que puedas ayudar. A veces basta con una sonrisa…, un abrazo; un poco de cariño; una simple llamada de teléfono, a aquel del que nadie se acuerda ya.

Se artífice de milagros, solucionando los problemas de aquellos que ya no pueden más, y verás como otros, desde más arriba, te ayudan a saltar esos muros que te encierran y ahogan, y de los que por ti solo, es imposible escapar.

Hallar la normalidad sin agobios en esta vida, es más fácil de lo que puedas imaginar. Simplemente no esperes a necesitar ayuda; anticípate y dedícate tú a ayudar, y así, ayudando, evitarás ser tú a quien tengan que ayudar, la mayoría de las veces, tarde y mal.

Anticípate y auxilia a los demás, para que nunca tengas que verte seco de lágrimas, tendido en el suelo, con la gente pasando por tu lado, sin mirar.

Al final, para bien o para mal, lo que siembres, es lo que recogerás.

Sé que es difícil de hacer lo que pido, porque va contra el natural y egoísta instinto de supervivencia; el famoso ´Primum vivere deinde philosophari´; pero haz la prueba y verás. Al fin y al cabo, no tienes nada que perder, y sí mucho que ganar. En tu mano, y solo en tu mano, está.

Entonces, ahora, alguien me podría preguntar ¿entonces, para qué sirve rezar? Pues rezar bien podría valer para que este escrito, que no es más que cristianismo en vena, haya llegado hoy hasta él.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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