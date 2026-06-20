Hace 55 años

Hace ahora 55 años que un adolescente publicó su primer libro de poesía; un libro donde la oscura influencia becqueriana había dejado su indeleble marca.

El tiempo -desde entonces- ha pasado fugaz, garabateando en la memoria del ser, un sinfín de recuerdos, de dramas y pasiones no siempre bien resueltas; y al final queda lo que queda: un agridulce sabor, pero que aún hoy no es capaz de empañar los sueños que todavía anidan en el romántico corazón de aquel joven poeta, mientras estoicamente ve pasar raudos sus últimos años, a la soledad abrazado.

«AMOR Y LOCURA», fue publicado en Valencia el 24 de diciembre de 1971.

“EL MISERERE”

Los monjes andan en la oscuridad cerrada,

por el tortuoso camino, camino de la montaña;

húmedo el aire de tierra mojada,

con sus caras esqueléticas, los monjes avanzan,

entonando a la montaña el oscuro miserere,

miserere de cuerpos sin alma.

Con oscuras cruces sobre sus raquíticas espaldas,

penosamente los monjes se arrastran.

Arriba los cuervos, abajo los buitres;

enmascarados en sus escondites,

los bandoleros aguardan;

una orden, una descarga;

los transparentes cuerpos, las balas traspasan;

pero no hay sangre, tan solo agua.

Por el camino de la montaña, los espectros avanzan,

entonando a la montaña el oscuro miserere,

miserere de sombras sin alma.

Por el roto camino, camino de la montaña,

hasta el viento su lastimoso quejido calla.

Poema perteneciente al libro de Antonio-Gil Terrón, «AMOR Y LOCURA», publicado en Valencia el 24 de diciembre de 1971.