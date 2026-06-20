Eduardo Inda y la coartada imposible de las joyas de Zapatero

Este sábado 20 de junio de 2026, el periodista Eduardo Inda, director de OKdiario, titula su columna: La coartada-tocomocho de Zapatero.

Desde el inicio, establece el propósito del texto: desmantelar la versión ofrecida por José Luis Rodríguez Zapatero sobre unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros y denunciar lo que considera un engaño público elaborado con precisión.

Inda comienza con una afirmación contundente: mintieron al asegurar que eran una herencia y al fijar su valor en 50.000 euros, señalando que esta falsedad inicial afecta todo lo que sigue.

A partir de ahí, la narrativa se entrelaza con ironía, indignación y un tono casi investigativo mientras examina la serie de excusas, rectificaciones y matices que, según él, sugieren que no se trata de un simple error contable, sino de una coartada-tocomocho creada posteriormente.

La versión oficial, bajo sospecha

En el corazón del relato se encuentra la figura del expresidente, pero también un elenco de personajes secundarios —portavoces, exministros y tertulianos— que, a juicio de Inda, ayudan a sostener una historia cada vez menos creíble. El periodista coloca a los medios y a sus colegas en una situación comprometida: haber aceptado sin reservas una explicación que califica como grotesca.

El tono se intensifica cuando retrata la actitud de muchos profesionales ante la narración del círculo cercano a Zapatero:

“Los periodistas nos estamos tragando sin más su versión sobre la procedencia de esos joyones de 1,3 millones que serían más adecuados para el harén del emir de Qatar o del saudí Bin Salman que para el patrimonio de un exprimer ministro democrático europeo.”

Para Inda, esta historia se inscribe en un patrón recurrente: un líder que llegó a La Moncloa bajo la sombra del 11-M, una carrera política controvertida y ahora, un nuevo episodio con una coartada surrealista:

“El hombre que llegó a Moncloa tras la ruin manipulación de unos atentados que costaron 192 vidas y miles de heridos lleva ya casi cuatro semanas largas soltándonos un relato para no dormir.”

Memoria selectiva, tasaciones y contradicciones

El artículo dedica gran parte de su análisis a desglosar las diferentes versiones ofrecidas por el propio Zapatero y su entorno. Primero, una amnesia sobre el origen de las joyas; luego, una repentina recuperación de memoria que las convierte en regalos recibidos durante viajes oficiales; finalmente, intervenciones por parte de portavoces y exministros intentando ajustar el relato.

Inda destaca la discrepancia entre la edad del expresidente y su supuesta pérdida de memoria, así como las variaciones en las tasaciones. Lo expresa con un párrafo largo lleno de ácido sarcasmo:

“Primero indicó que no recordaba quién le había «regalado» esos 103 conjuntos compuestos por diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes. Tiene 66 años, no 110; no está demenciado. Luego recuperó la memoria y dijo que eran presentes recibidos en viajes oficiales. Entre medias, su portavoz, Luis Arroyo —ya famoso por su apodo El Tasador— aseguró que los pedruscazos estaban valorados «entre 30.000 y 50.000 euros», lo cual es 45 veces menos que lo dictaminado judicialmente. Ese día me di cuenta que si ese fuera el precio real, yo podría comprarlas por diez veces más: 300.000 euros. No aceptaron mi oferta. Jo-jo. Después llegó Miguel Sebastián con su actitud prepotente para ofrecer apoyo al asunto; afirmó que es «normal» recibir regalos como esos pero dejó en evidencia al protagonista al decir que él devolvió algo similar. Lo que vino a decirnos el exministro zapateril es que él es honrado mientras su jefe es un golfo.”

En este segmento, el autor mezcla datos —cantidad total de conjuntos, tipos de gemas y rangos estimativos— con apodos ingeniosos y comparaciones punzantes para evidenciar la supuesta inconsistencia en la defensa del expresidente.

Regalos oficiales, viajes y el papel de los medios

El artículo avanza hacia la dimensión internacional del tema: los viajes a Arabia Saudí y Emiratos, la cultura del regalo institucional y cómo detrás de esas joyas podrían esconderse favores e intereses personales así como un posible conflicto entre patrimonio privado y obsequios oficiales. Inda señala a tertulianos y presentadores quienes han adoptado lo que él considera una teoría conveniente: lo visto como simple protocolo estatal.

Es aquí donde ajusta cuentas con la narrativa predominante en el debate público:

“Finalmente gracias a los javieritos, los preescolares y los cintoras se implantó la teoría según la cual eran obsequios oficiales recibidos durante visitas a Arabia Saudí y Emiratos. No hace falta ser Einstein para darse cuenta que los periodistas estamos trabajando sobre una premisa falsa desde su origen.”

La crítica va más allá del expresidente e incluye los mecanismos mediáticos: tertulias, columnas y análisis han dado por hechos ciertos datos cuya veracidad nadie ha demostrado documentalmente. La cuestión documental ocupa uno de los pasajes más contundentes del texto.

Papeles, plazos y “de primero de gánsterismo”

El cierre del artículo se centra en un aspecto crucial para el autor: la trazabilidad de las joyas acompañada siempre por documentación adecuada para piezas tan valiosas. Aquí desarrolla una lógica casi elemental frente a unos papeles cuya aparición parece esquiva:

“Para empezar, cualquier persona recuerda quién le ha entregado 1,3 millones en alhajas. Por cierto: cuando te hacen entrega semejante cantidad te proporcionan simultáneamente toda la documentación necesaria sobre su origen. De primero de Perogrullo. Si todo esto fuera cierto —y no fuera simplemente un gran embuste— sus amigos árabes le habrían facilitado los papeles en 24 o 48 horas; 72 como máximo. Si está tardando más es porque están intentando fabricar las pruebas. De primero de gánsterismo.”

Así se cristaliza la acusación central: no solo hubo mentiras al “jurar y perjurar” sobre esa herencia ni al cifrar en 50.000 euros su valor, sino ahora también se intentaría crear apresuradamente una coartada documental para justificar un patrimonio desorbitado difícilmente explicable. En opinión de Eduardo Inda, este escándalo relacionado con las joyas no es solo un episodio más cargado de ostentación; representa también una prueba crítica para evaluar la transparencia pública así como la ética periodística ante relatos engañosos disfrazados como verdades inquebrantables.