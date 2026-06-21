Los tres epitafios

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En alguna ocasión he reseñado mi admiración por Muñoz Seca, un personaje de ´rompe y rasga´, que no perdió su sentido del humor, ni siquiera delante del pelotón de matarifes, poco antes de ser asesinado en Paracuellos del Jarama.

Cuentan que Pedro Muñoz Seca, autor de La Venganza de Don Mendo, vivía en los años veinte en Madrid, en un edificio con portería, atendida por un matrimonio.

Pues bien, por cosas del destino, fallecieron los dos miembros de la pareja, en un corto intervalo de tiempo.

El hijo del matrimonio, conociendo el prestigio de Muñoz Seca como escritor, le pidió a éste que redactase un epitafio para la tumba de sus progenitores.

Don Pedro, como muestra del afecto que sentía por el matrimonio, por tantos años de buena vecindad y convivencia, aceptó el encargo escribiendo el siguiente epitafio:

“FUE TAN GRANDE SU BONDAD, TAL SU GENEROSIDAD, Y LA VIRTUD DE LOS DOS, QUE ESTÁN, CON SEGURIDAD, EN EL CIELO, JUNTO A DIOS.”

Días más tarde, Muñoz Seca recibió una carta del Obispado de Madrid solicitándole que modificara la propuesta de epitafio, para autorizarlo canónicamente, ya que nadie, ni siquiera el Obispo, del cual dependía eclesiásticamente el camposanto, podía asegurar que alguien había entrado en el Paraíso celestial.

Muñoz Seca, armándose de pía paciencia, accedió a modificar el epitafio, escribiendo lo siguiente:

“FUERON MUY JUNTOS LOS DOS, EL UNO DEL OTRO EN POS, DONDE VA SIEMPRE EL QUE MUERE, PERO NO ESTÁN JUNTO A DIOS, PORQUE EL OBISPO NO QUIERE.”

Este segundo epitafio cayó como una bomba en el palacio de la archidiócesis madrileña, provocando una segunda carta en la que el obispo le exigía una rectificación, ya que ningún miembro de la Iglesia era capaz de intervenir en el destino de las almas; ni aun Dios, ya que deja nuestro destino final sujeto a nuestro libre albedrío.

Muñoz Seca, un poco harto, volvió a escribir una nueva versión que, por supuesto, tampoco fue aprobada por el obispo:

“VAGANDO SUS ALMAS VAN, POR EL ÉTER, DÉBILMENTE, SIN SABER QUÉ ES LO QUE HARÁN, PORQUE DESGRACIADAMENTE, NI DIOS SABE DÓNDE ESTÁN.”

NOTA: Quiero puntualizar para evitar malos entendidos, que quienes ejecutaron al escritor, no fueron curas a las órdenes del arzobispado, sino pistoleros patibularios, adscritos al PSOE y al Partido Comunista de España.

Lo digo, porque luego sé lo que pasa, y lo último que necesito es comenzar a recibir, yo también, cartas del arzobispado de ´ratatouille´.

Por cierto, en 2016, el obispo de Alcalá de Henares, el valenciano Juan Antonio Reig Pla, firmó la apertura del proceso de canonización de cuarenta y cuatro nuevos mártires de la Guerra Civil Española; entre ellos el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.

Por último recordar que Pedro Muñoz Seca tuvo un más que digno sucesor, en la figura de su nieto, el mordaz Alfonso de Ussía Muñoz-Seca, colaborador habitual de PERIODISTA DIGITAL, el cual, también nos dejó hace poco. Supongo que desde el Cielo se estará partiendo de risa, viendo el último capítulo de la serie tragicómica, ´LOS GOLFOS APANDADORES´, que, aunque tarde, parece que ya ha llegado a las salas de justicia.