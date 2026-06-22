Federico Sánchez Arias: «Espiritualidad versus religión»

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 (ONU, 1948) señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

Hoy día, debemos ampliar la mencionada definición, ya que es fácil de comprender que, claramente, la libertad religiosa y de creencias nos lleva a un tema no solo religioso, sino también espiritual que no necesariamente está ligado a la práctica de alguna religión en concreto.

La espiritualidad se relaciona con la formación de los principios, los valores, los ideales y la consagración de la persona, en su íntima comunión con la Divinidad. Lo espiritual está relacionado con la plenitud, transcendencia, conexión, alegría y paz que no tienen por qué derivarse necesariamente en una religión organizada.

Vamos a establecer unas series de características que diferencian ambas realidades. Te propongo que reflexiones sobre ellas; no tienes que estar de acuerdo con las afirmaciones.

La religión es la búsqueda.

La espiritualidad es el encuentro.

La religión sigue un(os) libro(s) sagrado(s).

La espiritualidad descubre lo sagrado en los libros.

La religión es multiplicidad.

La espiritualidad es unicidad.

La religión es puede convertir en un sistema para controlar a la población.

La espiritualidad es para despertar y liberar al individuo.

La religión es creencia.

La espiritualidad es certeza.

La religión es para los que necesitan ser guiados.

La espiritualidad para los que escuchan su guía interior.

La religión puede despertar miedos.

La espiritualidad te da paz.

La religión habla de pecado y culpa.

La espiritualidad te habla de causa y efecto.

La religión tiende a reprimir.

La espiritualidad trasciende.

La religión inventa.

La espiritualidad descubre.

La religión es causa de divisiones.

La espiritualidad es causa de unión.

La religión te busca para que creas.

La espiritualidad tienes que buscarla.

La religión vive de la emoción y el pensamiento.

La espiritualidad vive de la Conciencia y la Intuición.

La religión se ocupa del hacer.

La espiritualidad se ocupa del Ser.

La religión es adoración.

La espiritualidad es meditación.

La religión cree en la vida eterna.

La espiritualidad es vivir el eterno presente.

La religión busca a Dios en el exterior.

La espiritualidad encuentra a Dios en tu Interior.

La religión diaboliza al mundo.

La espiritualidad enseña a amar al mundo.

La religión sueña con la gloria y el paraíso.

La espiritualidad se vive en la realidad.

La religión es un encierro en la tradición.

La espiritualidad es libertad en la consciencia.

La religión promete para después de la muerte.

La espiritualidad se compromete aquí y ahora.

La religión es pasajera.

La espiritualidad es eterna.

La religión es el ritual, la forma, los dogmas.

La espiritualidad es la esencia.

La religión es para los que duermen.

La espiritualidad es para los que están despiertos.

La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados.

La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior.

La religión habla de un Dios; no es Dios.

La espiritualidad es todo y, por tanto, está en Dios.

La religión no tolera ninguna pregunta.

La espiritualidad cuestiona todo.

La religión es humana, es una organización con reglas de hombres.

La espiritualidad es Divina, sin reglas humanas.

La religión es causa de divisiones.

La espiritualidad une.

La religión te busca para que creas.

La espiritualidad tienes que buscarla para creer.

La religión se alimenta del miedo.

La espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe.

La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un dios.

La espiritualidad nos hace vivir en Dios, sin renunciar a nosotros.

La religión es un culto.

La espiritualidad es la meditación.

La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso.

La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora.

La religión vive en el pasado y en el futuro.

La espiritualidad vive en el presente.

La religión crea claustros en nuestra memoria.

La espiritualidad libera nuestra Conciencia.

La religión nos hace creer en la vida eterna.

La espiritualidad nos hace conscientes de la Vida Eterna.

La religión promete vida después de la muerte.

La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y en la muerte.

Vivir es una experiencia maravillosa y la Espiritualidad cuando es consciente, se manifiesta en energía de una vibración poderosa y elevada, cuya frecuencia es de naturaleza extraordinaria.