La Inteligencia Artificial (IA) puede acabar con la democracia

En su discurso El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo, leído el pasado lunes ante el pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en el acto de recepción pública como académico de número, Santiago Muñoz Machado, también académico y director de la RAE, alertó sobre el peligro de que la llamada Inteligencia Artificial (IA) acabe con la democracia.

Después de citar la afirmación del profesor Prosper Weil de que “Ya la existencia del Derecho Administrativo es, en cierto modo, milagrosa”, en tanto que resulta extraño que el Estado acepte voluntariamente considerarse obligado por la ley, señaló que “las grandes construcciones del Derecho Administrativo levantadas en los dos últimos siglos han pretendido siempre reducir los riesgos del abuso de poder, estableciendo una disciplina estricta para legitimar su ejercicio”, razón por la que la formula inicial acogida con más seguridades -subrayó- fue la de separar horizontalmente las funciones legislativa, ejecutiva y judicial del Estado para que la ejercieran órganos distintos. “Se aseguró, como gran respuesta a la acumulación de poder, su fragmentación en tres piezas. No aceptaron las constituciones europeas otra fórmula de separación concurrente, la vertical, que reparte el poder por niveles territoriales y evita una acumulación excesiva en cualquier instancia. Los Estados europeos tardaron más de un siglo de constitucionalismo hasta percatarse de la utilidad de esa fórmula”.

Ha costado muchos decenios lograr que el nuevo sistema jurídico funcionara, alegó Muñoz Machado, pero, “a la altura del siglo XXI, se puede sostener, como declara la Constitución española de 1978, que la Administración pública gestiona los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Sin embargo, las nubes negras empiezan con el nacimiento de Internet, que al principio se recibió con optimismo por los beneficiosos efectos que esta tecnología traía a las nuevas sociedades digitales. Se consideró un espacio abierto que rompía con los monopolios de los medios de comunicación tradicionales, en el que cualquier ciudadano podía poner a disposición del público información sin tener que pasar por ninguna clase de intermediarios. Pero años más tarde, los riesgos de manipulación de la información se hicieron especialmente visibles cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica y se ha acrecentado con la influencia de las redes en la opinión pública y, en particular, en los procesos electorales. “Se ha creado –señala Muñoz Machado- lo que se ha dado en denominar “un capitalismo de vigilancia” que nos engancha a lo digital, penetra en nuestras vidas, revende la información y nos convierte en productos de mercado”.

Es por ello que el uso de la IA debe hacerse con plenas garantías jurídicas y bajo el principio de precaución para que la Administración no arriesgue confiando a la IA decisiones automatizadas con errores y sesgos que, entre otras cosas, dañan los derechos y repercuten en la seguridad jurídica. Por estas razones, en su importante discurso académico Muñoz Machado, miembro también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, califica de “grave” que algunas administraciones locales estén utilizando masivamente el Chat GPT sin ningún control, porque “en tiempos de exigibilidad de máxima transparencia, el uso de la IA en la gestión pública y la sustitución de los vínculos humano-burocráticos en lugar de mejorar la eficacia, se han coinvertido en mecanismos de bloqueo del usuario. Muchas veces la utilización de sistemas on line o aplicaciones de formularios y mecanismos informáticos exige necesariamente la identificación digital”.

Después de citar la reciente reunión en Madrid de cuarenta expertos mundiales en materia de IA, en el que participaron los tres padrinos de la IA moderna: Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann Lecun, el catedrático de Derecho Administrativo Muñoz Machado recordó el manifiesto de intelectuales que hace dos años solicitaron una moratoria global de la IA por apreciar los riesgos “potencialmente catastróficos” para la humanidad, si no se tomaban medidas, y añadió a renglón seguido las declaraciones de Bengio al diario El Confidencial el pasado 24 de abril, en las que dijo que “los riesgos son más plausibles porque las capacidades de la IA han seguido avanzando (….) En 2023 no sabíamos si la forma en la que se entrena la IA le haría perseguir sus propios objetivos, contrarios a los de las personas, y si actuaría o no de forma engañosa. Ahora ya tenemos evidencia experimental de que todos los modelos líderes pueden engañar. Mienten, hacen trampas e intentar escapar de la red informática en la que se encuentran. Recientemente se descubrió que no solo intentan preservarse a sí mismas, sino que protegen a otras IA. Estudios científicos explican qué sucede cuando hay muchas IA interactuando juntas, y no pinta bien, hay una especie de amplificación del comportamiento desalineado (…) La capacidad de la IA para planificar y ejecutar tareas de ingeniería informática y programación se acercará a la de las personas dentro de unos pocos años, tal vez entre 3 y 5 (…) No tenemos coordinación internacional ni siquiera para reportar incidentes, para asegurarnos de que las IA más peligrosas no caigan en manos de cualquier loco (…).

Pues confiemos porque, al término de su discurso, Muñoz Machado señalo que el Derecho Administrativo está amenazado “por el rápido progreso de la revolución digital y, en particular, por la IA”. “Muchos de los parámetros hasta ahora utilizados para controlar el poder están cambiando”, subrayó. Esperemos que las Agencia supervisoras internacionales no sean fagocitadas también por la IA y acabe con la democracia,

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL