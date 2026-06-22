Ramiro Grau Morancho: «Zapapenco y Sánchez, el eje del mal»

Decía Pérez-Reverte, que Zapapenco nos iba a parecer Churchill, al lado de Pedro Sánchez.

Se equivocaba, y mucho.

Zapapenco es el tipo más miserable que ha pasado por la Historia de España en las últimas décadas.

Y Sánchez no le va a la zaga.

Los dos han sembrado división, consiguiente el enfrentamiento entre españoles, en un clima cada día más guerracivilista, que al propio León XIV le preocupó, en su reciente visita a nuestra Patria.

Han sembrado odio y división, removiendo las heridas del pasado.

Zapapenco enfrentó a los dos sexos, en 2004, con la funesta Ley de Violencia de Género, que establece la supremacía “legal” de las mujeres sobre los hombres, al tiempo que terminaba con la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, etc.

Toda su actividad laboral se reduce, a sus 65 años, a cinco meses como profesor asociado, supongo que a tiempo parcial, en la Universidad de León, que con muy buen criterio, optó por no renovarle el encargo docente.

(Plaza que obtuvo, además, sin cumplir los requisitos para ser asociado, que exigían más de tres años de actividad profesional fuera de la Universidad, dentro de los últimos cinco años, antes de obtener el trabajo. Supongo sería un contrato de urgencia, de los que se dan a dedo, o algo similar).

Y una tesina de licenciatura, o trabajo de fin de grado, donde consiguió demostrar que no tiene la cabeza muy bien amueblada, defendiendo “Que el concepto de nación, es un concepto discutido y discutible”.

Si bien es cierto que en los últimos años ha “trabajado” como vendedor de nubes, defensor del universo, y más propiamente, como fiel guardián, intermediario y correveidile de toda dictadura genocida y siniestra que haya querido contratarle: Venezuela, China, etc.

Y se ha hecho millonario, más bien multimillonario, aunque es algo que está en fase de instrucción judicial, como investigado, y, por lo tanto, no vamos a entrar en ello, por respeto al Poder Judicial, y a la presunción de inocencia.

En el ínterin, ha parido una serie de frases que deberían figurar en una antología del disparate zapateril:

“Otegi es un hombre de paz” (febrero de 2007).

“España está totalmente a salvo de la crisis financiera” (agosto de 2007).

“La crisis de las hipotecas subprime no afectará a España” (septiembre de 2007).

“Estamos en la Champions League de la economía” (septiembre de 2007).

“La crisis es una falacia. Puro catastrofismo” (enero de 2008, entrevista diario El Mundo).

“Nos conviene que haya tensión” (febrero de 2008, grabado en los prolegómenos de una entrevista con Iñaki Gabilondo, en Cuatro).

“Los parados no son parados, son personas que se han apuntado al paro” (febrero de 2008, en Punto Radio).

“Es un tema opinable si hay crisis o no hay crisis” (junio de 2008, entrevista en El País).

“La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento” (diciembre de 2009, Copenhague).

“España está a punto de salir de la crisis, si no lo ha heho ya” (enero de 2010, Bruselas).

“Lo anunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural lo quiero definitivo” (mayo de 2011, abril de 2011).

Y, en efecto, y a excepción de su esposa, en su casa ha logrado el pleno empleo de toda la familia.

En fin, para que seguir… La cantidad de memeces, paridas y ocurrencias que soltaba por su boca era de Juzgado de Guardia, pero a sus botontos, con b. de borregos, les parecía muy bien.

¿Y qué decir de Sánchez…?

Pues que es igual que él. (Peor es imposible).

Espero que los dos se sienten pronto en el banquillo de los acusados, y asuman las responsabilidades criminales correspondientes.

Es lo que procede en Derecho y, sobre todo, en Justicia.