Victor Entrialgo: «Antes que la judicial está la responsabilidad política y moral»

Ha cometido un delito, esté prescrito o no. Acude a declarar y no explica lo de las joyas prevaliéndose de un derecho de no declarar o incluso mentir, derecho que tiene el común de los mortales.

Pero la cosa es que, teniendo el derecho, él no es un común de los mortales sino un ex presidente de gobierno haciendo una confesión implícita de que cometió un delito, de que el delito existió.

Mientras a sus testaferros se les escapan contradicciones del cerco de los dientes y sus silencios son más que elocuentes, el ínclito remendón que en lugar de quedarse a sus zapatos anduvo descosiendo heridas históricas ha perdido la oportunidades de aclararle al país como debiera, de quien recibió las joyas, cómo las recibió y cual es el negocio jurídico que subyace en toda esta historia de las que con toda probabilidad sirvieron de escondrijo o de pago por una imprevisión del sistema, que permite presidir el gobierno de España a un tontolaba inmoral para que acabe como tonto útil haciendo chapuzas y negocios con dictaduras.

¿Hace falta algo más para tener acreditada la ignominia y de paso la farsa de toda la trayectoria política del «referente» que le quedaba a la izquierda. Un país digno debiera sacarlo, como al otro, de los pelos.

Hay jueces, letrados y gacetilleros a sueldo que agradecidos de sus favores enchufes y subvenciones hacen hincapié estos días en el derecho de Zapatero a no declarar o mentir, pero estos individuos olvidan que este señor ha sido su presidente lo que abunda en que la justicia es una Red atrapa a los peces pequeños y deje escapar a los grandes.

Confíar en la justicia del Estado, dicen ellos aleccionados, tratando de conducirnos a todos al marco judicial. Pero no queremos eso. Eso llegará. Urge otro sistema de responsabilidades inmediatas antes de que los jueces concluyan las suyas porque nada tienen que ver unas con otras.

Porque mucho antes de que un larguísimo procedimiento acabe en sentencia, con independencia de las responsabilidades judiciales, los ciudadanos forman una comunidad política de seres morales y tienen derecho a que el sistema político lleve a efecto las garantías de «todos los juramentos que hizo en su toma de posesión esta gandalla», y de que no se les chulee, ni se le robe, teniendo que dejar fulminantemente sus cargos ante la menor sospecha, sobre todo los farsantes que llevan 30 años diciéndole al pueblo que venían a salvarle de unas miserias que crecen mientras las ganancias y tocomochos de los amorales se multiplican.

Andan ahora buscando un rey muerto Abdallah, «convenientemente» fallecido en 2007 mientras el inmoral no aclara el origen de las joyas pago o depósito de sátrapas, se acoge al derecho a no declarar y pretende, con ayuda de los previamente favorecidos por el sistema de nulidades y prescripciones, cuando nunca un ex presidente puede estar exento de dar explicaciones. Y menos aún aquellos que andan de aquí para allá, viajando para eludir responsabilidades o entrometiêndose en negocios y elecciones como buscando como última estrategia para la defensa de sus fechorías conservar el poder a costa de lo que sea.

Nos conducen a la discusión penal los indecentes, los que defienden aún hoy la indecencia moral de Sanchez y Zapatero. Lo judicial es otra cosa. Si como dicen uno de cada cinco españoles lo justifica o le trae al pairo es que el grado de indignidad de la Nación es dramático cuando saben que aquellos a quienes protegen están perjudicando flagrantemente a sus conciudadanos y a la Nación de un modo que será muy difícil revertir. Y que por tanto, esa muerte civil debe tener una responsabilidad moral y política inmediata. Antes que la judicial está las responsabilidad política y moral.¿ Cómo se sustancian en España? ¿O van a dejar que sea el pueblo soberano quien al final, como siempre y a las bravas, el único medio que le dejan, las exija?