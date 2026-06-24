Brutal palo de Jano García a la derecha española: «Acomplejada y perdedora»

Jano García titula su columna de este 23 de junio: La imbecilidad de la derecha española.

Un texto, publicado en El Debate, quelanza una dura crítica a la actitud de la derecha ante el poder político y mediático. La idea principal es contundente: para el autor, la derecha repite errores por acomplejamiento, miedo y una falsa noción de normalidad.

El inicio del artículo no se anda con rodeos. García argumenta que muchos caen nuevamente en las mismas trampas al confundir prudencia con debilidad y reacción con resignación. En este contexto, lanza su crítica a quienes comparan casos judiciales dispares y a aquellos que minimizan la gravedad de ciertas conductas.

“Cuando uno piensa –equivocadamente– que la derecha sociológica ya ha aprendido la lección del PSOE, aparecen una vez más los sospechosos habituales para demostrarnos que no; siguen igual de despistados comiéndose las mismas jugadas una y otra vez.”

A partir de este punto, el tono del texto se vuelve más incisivo y se enfoca en Begoña Gómez, Zapatero y el papel de las instituciones, jueces y cuerpos de seguridad. El autor refuta la idea de que retirar el pasaporte a Gómez sería incoherente si no se tomó la misma decisión con Zapatero. Lleva su razonamiento al extremo para enfatizar que lo realmente escandaloso es que no haya consecuencias penales más severas.

“Algunos argumentan que retirar el pasaporte a Begoña Gómez no tiene sentido si no se lo han quitado a Zapatero. No, disculpen; lo que carece de sentido no es que a Zapatero no le hayan retirado el pasaporte, sino que todavía no esté en prisión.”

En el desarrollo central, García lanza una acusación más amplia contra policías, periodistas y políticos que, según él, se unen para desacreditar al juez Peinado. Menciona el caso Faisán, el 11M y supuestas corruptelas entre altos mandos para sostener que la hipótesis de una fuga con ayuda policial podría ser plausible. En este segmento del artículo se apoya en una serie de referencias destinadas a reforzar su visión sobre la degradación institucional.

“No faltaron los sindicatos policiales que se unieron, junto a una larga lista de periodistas y políticos, al linchamiento contra el juez Peinado. Consideraban una locura indefendible haber señalado que los escoltas de Begoña Gómez pudieran ayudarle a escapar.”

El texto introduce nombres específicos y ejemplos concretos para respaldar su denuncia sobre una red de impunidad. Aquí aparecen la Guardia Civil, la UDEF, Óscar Sánchez y el ministerio del Interior, con un listado destinado a mostrar que la corrupción y los vínculos con el poder son, según García, una constante más que una excepción.

“Contamos con una directora de la Guardia Civil que colabora con los delincuentes de la banda Leire y un ministro del Interior que es el principal cómplice de los narcos.”

Al final del artículo, García regresa al mensaje central: para él, la derecha española no solo pierde elecciones o batallas culturales; su derrota radica en una forma cobarde y acomplejada de entender la política. El cierre presenta una afirmación deliberadamente mordaz que resume todo el tono del artículo y señala directamente al conformismo conservador.

“Y es que la derecha española es y siempre será perdedora con esa mentalidad propia del acomplejado; como víctima del síndrome de Estocolmo respecto al PSOE; un cobarde o un imbécil; porque nadie que en 2026 siga jugando a la «normalidad» ante un gobierno criminal y mafioso puede ser considerado de otra manera.”

En resumen, esta columna se erige como una diatriba política cargada de indignación, denuncia y descalificación directa. Su objetivo no es matizar posiciones; para Jano García, el verdadero problema radica no solo en el adversario, sino en la incapacidad crónica de la derecha para romper con él.