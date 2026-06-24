Juan Luis Cebrián apalea a Sánchez por la corrupción galopante que le rodea: «Es ya sistémica»

En su columna de este 23 de junio, Juan Luis Cebrián titula Cuando las bandas no son de música.

Publicada en THE OBJECTIVE, el artículo comienza con una afirmación contundente: la crisis política en España ha dejado de ser un mero incidente aislado y se ha convertido en un reflejo de degradación institucional que afecta no solo al Gobierno, sino también a su entorno y al sistema en su conjunto.

En su análisis, Cebrián pone en el centro del debate la tensión entre la fachada de normalidad y la creciente presión judicial que envuelve a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Arranca con una escena cargada de gravedad política y judicial: «Casi al tiempo que este artículo se publique, el marido de Begoña Gómez, accidental presidente del Gobierno de España, tendrá que rendir cuentas en el Congreso de los Diputados sobre el comportamiento tanto de su familia como del ámbito político, ambos bajo el escrutinio de la Justicia.» A continuación, agrega que «Y esta misma tarde su esposa deberá comparecer nuevamente ante un juez, instructor de una causa penal que la afecta a ella, para entregar sus pasaportes, cumpliendo así con las medidas dictadas por el magistrado para evitar una posible fuga.«

Desde ese punto, el autor dirige su mirada hacia José Luis Rodríguez Zapatero, insinuando la existencia de una trama política más compleja. En sus propias palabras: «Y para colmo tenemos ahora a Rodríguez Zapatero, quien no recuerda ni quién le obsequió un millón y medio de dólares en joyas y parece ser casi el único político que no utiliza el correo electrónico, según reconoce.» Con esta frase deja entrever una mezcla inquietante de desmemoria, falta de transparencia y deterioro ético, haciendo alusión directa a la investigación judicial sobre eventuales responsabilidades vinculadas a una organización criminal.

En este segmento, Cebrián refuerza la idea de que el sanchismo ha perdido sus defensas morales y políticas. Escribe: «Sánchez ignora todo lo que ocurre; él sabe casi todo, pero curiosamente le falla la memoria.» Y concluye con una pregunta que resuena como una acusación: «¿Es posible que al PSOE le puedan surgir tantas bandas que no son precisamente musicales?» La columna también destaca la persistencia de apoyos internos que, según el autor, ya quedaron desacreditados en otras ocasiones: «Casi ningún ministro del sanchismo lo cree; además, casi todos ponen la mano en el fuego por Zapatero, nada menos que su referente moral.»

La reflexión final amplía el panorama desde un caso específico hacia un diagnóstico más profundo. Cebrián afirma que «Los problemas relacionados con la corrupción gubernamental son ya sistémicos en nuestra democracia.» Y relaciona este deterioro con un diseño electoral que, según él, concentra el poder en las cúpulas partidarias. Para cerrar su argumentación añade que el principal partido opositor también contribuye al estancamiento actual porque «ha optado por seguir intercambiando insultos con quienes ejercen el poder sin haber presentado aún una propuesta efectiva o un plan para el país que contemple soluciones inmediatas a los desequilibrios institucionales que sufrimos.» Esta afirmación deja entrever una advertencia política y una crítica general al estado del debate público.