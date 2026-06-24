Juan Pérez de Mungía: «Agonía de mercenarios»

La realidad se impone incluso contra todo pronóstico. A pesar de esa dinámica donde un sujeto, investido de un poder absoluto, toma control del Estado bajo una Constitución inconclusa abocada a su autodestrucción. Si una Constitución no garantiza su respeto, una violencia insoportable puede degenerar en un conflicto insoportable. En sociedades democráticas, las constituciones, incluso aunque beneficien a sus oligarquías, deben garantizar que cualquier conflicto social no concluya en un baño de sangre. Pedro Sánchez a partir de unas primarias manipuladas, infiltrado en un partido con un historial conjugado con el clientelismo económico y político, ha venido a ocupar por completo las estructuras del Estado, sorteando o reinterpretando los límites que las leyes y las instituciones deberían imponer. El terreno está abonado para comprar a quienes viven de defender una identidad imaginaria. Solo el sistema judicial puede residualmente oponérsele. De esas lluvias proceden estos lodos.

La estrategia de resistencia de Sánchez prioriza su supervivencia y la del núcleo dirigente que le sirve, antes que la rendición de cuentas. Se trata de un liderazgo que convierte a la clase política y a sus beneficiarios, por igual a esbirros y turiferarios, en héroes que deben estar dispuestos a inmolarse, a “ahogarse con el canalla” antes que enfrentarse a sus amenazas. En manos de Sánchez, el poder se configura como un benefactor que estimula el progreso social, el bienestar público y la extensión de los derechos. Nada mas lejos de la realidad. La lógica del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, sin el pueblo, pero el pueblo o es él o lo decide él. Su manual de resistencia, escrito al dictado de la otrora leal Irene Lozano, a cambio de un cargo, consiste en declarar y repetir con Bolaños, «todos están equivocados menos el puto amo».

Como dijo Max Frisch, cada aspirante a dictador elige su pueblo, como cada mafioso elige a quienes le interpretan y ejecutan sus propósitos sin que tenga él que ordenarlos. El mafioso manipula las ambiciones miserables de quienes le sirven. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Martinez, o Leire cada uno según su laxitud intelectual forman parte de esa pléyade de ganapanes que satisfacen los deseos de sus príncipes sin más que interpretar al puto amo de Oscar Puente. Genera súbditos y recogerás tempestades, súbditos dependientes de un círculo íntimo que llevados de ambiciones abyectas y ridículas se quedan sin margen para la traición. Sánchez es el PSOE, el PSOE es Sánchez. La remota dignidad residual del hijo del panadero, Borrell, y de tantos otros han quedado definitivamente extinguidas.

Sanchez se ahoga en las arenas movedizas de su mierda y convoca como el diablo a todos, a sumergirse en las mismas aguas sucias, que guarden silencio. Entre la espada de ser castigados y la pared de verse condenados a perder la vida a manos de la justicia. Nadie escapa a ese riesgo de destrucción mutua asegurada. Fieles a la consigna de «sostenella e no enmendalla», ese viejo principio, del conde Lozano que aseguró su muerte, batiéndose en duelo, para morir por el hierro, incapaz de corregir sus errores, así se aprestan los fieles a Sánchez, a morir con el sátrapa en la gestión de sus escándalos. No hay alternativa a Sánchez. Es el resultado de un liderazgo mercenario. De la misma cuerda que todos sus ministros, como Reyes Maroto. Salvo de aquellos que tenían previamente un perfil profesional, o que no tuvieran que redimirse de algún estigma personal, los ministros y diputados del sanchismo, no tienen dónde caerse muertos. Solo cabe inmolarse en la ciénaga del amo de una estructura de poder fuertemente jerarquizada propia de un estado totalitario. La misma doctrina de Goebbles que condenó al suicidio a su cónyuge y a sus seis hijos. Todos a disposición del prócer de la propaganda. «¿Te imaginas a Alemania sin Hitler?». ¿Te imaginas que sería de nosotros sin esa presencia omnímoda de Sánchez?. Si caen ante la justicia su infeliz hermano y su desolada esposa, ¿qué podrían esperar quienes quedan a la intemperie?. Nadie tiene que denunciar nada, al menos nada de lo que mejor sepa.

No se trata de una defensa que se encamina a una extinción segura, sino el resultado de un instrumento coercitivo ubicuo que puede imponerse en el límite por comandos movilizados a sus órdenes. Las sospechas de Peinado, fuera de ser una interpretación en el ejercicio de su responsabilidad jurisdiccional, no es, en absoluto, descabellada. Están en la memoria las dos huidas de Puigdemont con asistencia policial y el fracaso autogestionado de su detención, como se sabe de la huida de Bettino Craxi, el corrupto socialista y primer ministro italiano a Túnez. La única alternativa ante Sánchez es la sumisión, atemperar ese instrumento coercitivo que mantiene a los implicados en una red de mutua dependencia. La misma lógica de Zapatero, que ha hecho redondas a sus hijas, para que dependan por completo de él.

Hasta el último instante puede morirse a manos de un delincuente que cobra siempre su venganza. El general de las SS Hermann Fegelein, marido de Gretel, la hermana menor de Eva Braun, fue ejecutado por traición en el bunker de Hitler días antes de que terminara la guerra. Esa política autorredentora del socialismo sanchista convierte a todos en esclavos. El sueño del propio interés del déspota se confunde con el interés de la nación. No hay datos más elocuentes que los que se derivan de su narrativa y de sus prácticas políticas. Sanchez ha extendido la pobreza y convalidado la desigualdad con el maquillaje sistemático de las estadísticas oficiales, la compra de voluntades y la financiación directa o indirecta de los medios que acapararon el mercado con la inestimable contribución de Zapatero que puso el mercado de la publicidad en manos privadas, restando ingresos a la televisión pública, que quedaba a merced del gobierno.

La Estadística de Movimiento Laboral Registrado ha dejado de publicar la tabla MLR-i8, que desde 2007 permitía conocer el número medio mensual de fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo, hasta 900.000 según lo estimado. Esta supresión, sin explicación pública sobre criterios metodológicos, limita el análisis y la comparativa temporal al figurar como demandantes de empleo ocupados. A los 2,32 millones de parados registrados en mayo de 2026, se sumaría la tasa de desempleo real en el entorno del 12 %, frente al 9% oficial. La opacidad no es un error técnico: permite presentar una imagen de éxito laboral mientras se oculta la precariedad estructural de una parte significativa de la población activa. Los ciudadanos se convierten así en víctimas y beneficiarios de una narrativa oficial que impide conocer la realidad. El PIB aumenta en paralelo a la ingeniería demográfica mientras disminuye la renta real de cada ciudadano.

En abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que inicia el proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas inmigrantes en situación irregular. El propósito es alterar el censo electoral, aumentar la población dependiente de las políticas de acogida y regularización del ejecutivo, que tienen un indudable impacto electoral. La regularización masiva de inmigrantes permite la proliferación de sectas milagreras, de bandas y organizaciones ilegales, que vienen amenazando la seguridad colectiva. La misma política se aplica alterando el censo electoral con 2.500.000 con nuevos votantes, hijos y nietos de no se sabe cuántas generaciones en el pasado, que pueden votar sin ningún arraigo con tal de que no vengan a engrosar las listas del paro. Estas políticas no responden a criterios humanitarios o económicos, sino a la construcción de un “pueblo propio”, leal. Ya se ha reflejado su efecto en las elecciones de Andalucía en el sostenimiento de un socialismo andaluz que se resiste a desaparecer.

El aumento de las pensiones y la expansión y estabilización del empleo público con acuerdos salariales para más de tres millones de empleados públicos, completan este entramado de clientelismo estatal que también se manifiesta en la financiación a organismos y fundaciones privadas que administran la caridad pública.

La prueba más reciente de esta dinámica de resistencia está representada por la sentencia del Tribunal Supremo de los días 22 y 23 de junio de 2026. El exministro José Luis Ábalos —durante años el factotum de Sánchez— fue condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. Koldo García, su antiguo asesor, 19 años. Lo más revelador es la interpretación oficial de la benevolencia hacia Aldama, al atribuir la sentencia a una conspiración, cuando el propio gobierno aprobó los beneficios de la delación en tramas que afectaban a sus enemigos políticos. El Gobierno se inquieta con otras gargantas profundas: Julio Martínez (principal implicado en escándalos que afectan al expresidente Zapatero), Leire Díez (investigada por un caso de espionaje que salpica al PSOE) o el propio Santos Cerdán (exsecretario de Organización, que podría hacer “mucho daño” si se volviera contra Sánchez. Testimonios de la financiación irregular del partido que controla. Los beneficiarios del sistema prefieren ahogarse juntos antes que romper filas. El atrincheramiento en el poder convierte a la clase política en cómplice del sanchismo, en ese sueño de la razón del que no quiere despertar el sátrapa, el eje sobre el que descansa esta suerte de instituciones voraces que ofrecen tanto como amenazan quitar. Estos son los riesgos de un despotismo, de pactos de extrema lealtad, que provienen de personalizar el Estado hasta el punto de que su supervivencia se identifique con la del líder. Sánchez usurpa todas las funciones, controla todos los resortes para construir un sistema político a medida, un régimen que ni siquiera soñó quien bien podría creerse acreedor a ese reconocimiento tras ganar la guerra al comunismo. Sánchez se ha ganado a pulso ser el peor de nuestra historia, compitiendo con su maestro de ceremonias.