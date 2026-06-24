Creceremos hacia arriba, buscando el secreto, ahondando en las sombras, creando universo.

Viviremos de prisa, sin importarnos la gente, esa pequeña mácula sobre la cual sobrevolaremos.

Volaremos muy alto, camino del cielo, y al flotar en el espacio, carne y fuego seremos, cuando entre las manos, rendidos, por el amor vencidos, por fin tengamos las lejanas flores del deseo.

Y ahora dime: ¿Por quién brillan hoy los luceros?

Poema perteneciente al libro de Antonio Gil-Terrón Puchades, «CENIZAS SOBRE CENIZAS», Valencia, 1984.