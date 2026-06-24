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Las lejanas flores del deseo 

CENIZAS SOBRE CENIZAS

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CENIZAS SOBRE CENIZAS. PD
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Creceremos hacia arriba, buscando el secreto, ahondando en las sombras, creando universo.

Viviremos de prisa, sin importarnos la gente, esa pequeña mácula sobre la cual sobrevolaremos.

Volaremos muy alto, camino del cielo, y al flotar en el espacio, carne y fuego seremos, cuando entre las manos, rendidos, por el amor vencidos, por fin tengamos las lejanas flores del deseo.

Y ahora dime: ¿Por quién brillan hoy los luceros?

Poema perteneciente al libro de Antonio Gil-Terrón Puchades, «CENIZAS SOBRE CENIZAS», Valencia, 1984.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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