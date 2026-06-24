Sebastián Urbina: «Algo pasa en España»

El PP ganó las elecciones sin mayoría suficiente, Vox puso un altísimo precio a su apoyo y María Guardiola firmó lo que había jurado que no firmaría nunca, traicionándose a sí misma y a buena parte de un electorado que la votó precisamente para que Vox no llegase nunca al gobierno extremeño.

Lo que ha hecho el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura —ofrecer apoyo a los presupuestos de Guardiola a cambio de que el PP expulse a Vox del gobierno— no es solo una interesante maniobra táctica. Es el primer intento serio de un líder socialista extremeño para recuperar la hegemonía política desde hace más de un lustro. Si la rechaza, consolida ante la opinión pública moderada la imagen de un partido que elige los chantajes y las humillaciones de la ultraderecha antes que resolver los problemas de la Extremadura real. (César Calderón/The Objective)

El articulista habla de ‘interesante maniobra táctica’, a diferencia de lo que dice el magistrado Portillo.

El magistrado Portillo, miembro de la asociación Foro Judicial Independiente, tras abrirse el sumario de la cloaca del PSOE: ‘Es una organización criminal’. O sea, repugnante, nada de interesante maniobra táctica.

Resulta que no es suficiente que la esposa del presidente Sánchez (ahora sin pasaporte por culpa de un juez facha), su hermano, ‘su’ fiscal general, Ábalos, Santos Cerdán, Koldo… Zapatero, etcétera, estén imputados. Y que el juez Pedraz no descarte imputar al PSOE.

Todo esto no basta para rechazar a los socialistas como socios de gobierno. ¡El PP debería priorizarlos!

Añade el articulista. ‘Lo grave es pactar con Vox. Y sufrir los chantajes y humillaciones de la ultraderecha’. Espectacular. No lo mejora ni Patxi López.

A diferencia de Bildu, por ejemplo, que es un socio democrático de verdad. Veamos una ridícula diferencia entre Bildu y Vox. Vox siempre ha condenado los asesinatos de ETA. Bildu nunca ha condenado los asesinatos de ETA. Minucias.

Sigue diciendo el articulista. ‘Frente al avance de la extrema derecha, el socialismo español decidió convertirse en muro. No en proyecto de mayoría, sino en dique de contención. El problema es que los muros no ganan elecciones’.

Ha faltado añadir: ‘¡Socorro, la ultraderecha! Ahora veamos las coincidencias políticas del ultraderechista Santiago Abascal y la presidente de Italia, Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, periodista y política, tuvo su carta de presentación en España en un mitin de Vox en Málaga, durante la campaña electoral en Andalucía. Su intervención ese día dejaba clara su forma de pensar: «Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT; sí a la identidad sexual; no a la identidad de género; sí a la cultura de la vida; no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva». (The Objective)

Como es de ver, es una peligrosa fascista que conduce Italia a la ruina. Sus ideas son parecidas a las de Santiago Abascal. Por algo es otro fascista. Pero Abascal no es presidente de gobierno, como Giorgia. ¿Por qué será?

Resulta curioso que los italianos hayan votado mayoritariamente a Giorgia Meloni, una peligrosa facha y la hayan encumbrado a la presidencia de la república italiana. Es presidente de Italia (democráticamente elegida) desde 2022.

¿Qué les pasa a los italianos? ¿Están locos?

En cambio, los españoles moderados, con una ecuanimidad y ponderación envidiables, prefieren- para ser socios de gobierno- a la mafia socialista y no a Santiago Abascal, que tiene un ideario político muy parecido al de la presidente de Italia, Meloni.

Puede que los italianos- mayoritariamente- sean una tropa de fascistas, o puede que los españoles- mayoritariamente- sean una tropa de gilipollas de progreso.

Tampoco podemos descartar que el magistrado Portillo (miembro de la Asociación Foro Judicial Independiente) no sepa entender un sumario, el del juez Pedraz.

El magistrado Portillo, miembro de la asociación Foro Judicial Independiente, tras abrirse el sumario de la cloaca del PSOE, dice: ‘Es una organización criminal’. El ministro de Justicia, Bolaños, afirma: «Creo que el señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles y alejadas del derecho’. Si los jueces dictan resoluciones que gustan a los socialistas, hacen justicia. En caso contrario, hacen política. Este es el socialismo real.

Resumiendo, mejor pactar con una organización criminal que con Vox. Cuando se llega a esta antidemocrática conclusión, es que la repugnante cloaca ha desbordado el PSOE y se extiende por toda España. O sea, ‘este país’ está moralmente enfermo.

No tengo palabras para manifestar mi desprecio a esta chusma corrupta, antidemocrática y antiespañola. Y compañeros de viaje.

PD. ¿Alberto, crees que bastará con ‘gestión y moderación’ para tener controlada la cloaca socialista?