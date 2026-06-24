Victor Entrialgo: «El dedo y las estrellas del Sanchismo»

En la noche de San Juan los tribunales continúan señalando a las estrellas del Sanchismo y el PSOE pretendiendo que sigamos mirando al dedo. Y de paso chupándonoslo.

La degradación es tan evidente y aún así todavía hay quien se la coge con papel de fumar, pretendiendo que frente al diablo se luche con indirectas. ¿Peinado? Un héroe de la Nación. Casi el único. Le buscaron las vueltas y tocaron los perendengues desde las cloacas del Estado hasta límites insospechados, mientras la mujer del César, despues de rehuir la llamada de la justicia cinco veces y cambiado de escoltas tres, con vuelos falcon borrados, arraigo en República Dominicana donde están todos ellos y pasaportes de otros países. ¿Cual es el problema? Qué daño causa la medida cautelar y la interpretación de la posibilidad de fuga que corresponde al magistrado.

El Supremo construye mientras con Aldama un interesante precedente de colaboración con la justicia mientras Abalos y Koldo no lo hacen porque su estrategia es esperar los indultos y que los medios acaben convirtiéndolos en héroes. Esto es España.

Sras de Presidentes y presidentes que se acojen al dcho de un ciudadano normal ante delitos flagrantes cuando ellos no son ciudadanos normales, como Zp porque, con independencia de las nulidades y prescripciones que buscan, un ex pte de gobierno nunca está exento de dar explicaciones y menos cuando llevan 8 años gobernando frente a una Nación (los ex etarras y golpistas no pueden formar a estos efectos parte de ella)…Los desafíos delitos y daños sin cuento a la Nación de Ceaucescu y Sra son incontables, capaces en cinco días de retiro conventual de crear una organización criminal de sicarios viles contra los jueces a través de chantajes-sauna, a su estilo.

De ahí que todas las medidas frente a esta ralea son pocas y los policías que dejaron escapar a nuestros históricos fugados los demuestran. Lo mismo con Zapatero, que tenía billetes para el día siguiente, pues los indicios son gravísimos y lo que abunda no sobra, siendo el perjuicio de la cautela nulo.

Y ahora llega Moncloa y el PSOE en la noche de San Juan a lanzarse contra Peinado insistiendo que miremos el dedo sin dejarnos ver cómo caen las rutilantes estrellas del sanchismo. A la cabeza, la infiltrada Isabel Perelló en el CGPJ una institución cada vez más degradada y haciendo valer su voto de calidad, no falla, enseña la patita como en su día García Pelayo con Rumasa en el TCo pretende expedientar al héroe Peinado antes de que comiencen a levantar su estatua.