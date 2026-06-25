En el país de los tontos, no cabe un paisano más

Cuando escribo un artículo mido mucho las palabras que empleo; una vieja y sana costumbre adquirida, hace 33 años, en mis tiempos de columnista en la prensa de papel.

Es por ello que cuando critico algo, utilizo las palabras, ´en la mayoría de casos´, o, ´en muchos casos´. Sin embargo, y a pesar de ello, nunca falta quien me eche en cara, el típico y tópico: ´no se puede generalizar´. Lo que ya no sé es si quien intenta enmendarme la plana, es porque no ha leído más allá del título, o por falta de comprensión lectora; o por ambas a la vez, que también.

Lo cierto es que es un incordio tener que explicar lo que he escrito a personas que, en su mayoría, no se han molestado en leer el artículo entero o, peor aún, tan solo se han fijado en la imagen que lo acompaña; ´la estampita´.

Llegado a este punto, diré que, si quiero generalizar, generalizo a conciencia, por ejemplo, afirmando que todos los tontos -sin excepción- son tontos. Pero si escribo eso, siempre habrá algún tonto que saldrá diciendo que no está de acuerdo para nada con mi afirmación, ya que estoy generalizando.

Y hablando de ´idiotismos´, recuerdo cómo ´la sanchada´ de ´la Nueva Normalidad´, fue una gilipollez semántica, muy en línea con la fraseología monclovita del entonces gurú, Iván Redondo, y sus relatos, para contarnos que las cosas no eran lo que eran, sino lo que ´El Gran Hermano´, decía que eran, en sus homilías mitineras, al más puro estilo voceras de feria.

Y miren ustedes si esto es así, que tuvo que utilizar la vía del Decreto Ley, para imponer lo subnormal como normal; como si lo normal, para ser normal, necesitase de aditamentos, kétchup, o adjetivos calificativos.

A partir del anunció de ´la nueva normalidad´, por parte del ´Líder Supremo´, se registraron, en España, aproximadamente, 97.611 muertes oficiales por COVID-19, . Si esa fue la cifra oficial, tiemblan al pensar cuál fue la real. Recuerden lo ocurrido en la última riada en Valencia, y cómo corría ´el galgo de Paiporta´.

Francamente, para normalidad, me gustaba más la vieja; la de toda la vida. La normalidad a secas.