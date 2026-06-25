Normalidad

En el país de los tontos, no cabe un paisano más

Francamente, para normalidad, me gustaba más la vieja; la de toda la vida

Tonto, bobo, gilipollas
Tonto, bobo, gilipollas. PD
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Toni Bolaño, Elisa Beni y Javier Caraballo en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)

Toni Bolaño pierde los papeles en el plató de Susanna Griso y queda como un tarado

Cuando escribo un artículo mido mucho las palabras que empleo; una vieja y sana costumbre adquirida, hace 33 años, en mis tiempos de columnista en la prensa de papel.

Es por ello que cuando critico algo, utilizo las palabras, ´en la mayoría de casos´, o, ´en muchos casos´. Sin embargo, y a pesar de ello, nunca falta quien me eche en cara, el típico y tópico: ´no se puede generalizar´. Lo que ya no sé es si quien intenta enmendarme la plana, es porque no ha leído más allá del título, o por falta de comprensión lectora; o por ambas a la vez, que también.

Lo cierto es que es un incordio tener que explicar lo que he escrito a personas que, en su mayoría, no se han molestado en leer el artículo entero o, peor aún, tan solo se han fijado en la imagen que lo acompaña; ´la estampita´.

Llegado a este punto, diré que, si quiero generalizar, generalizo a conciencia, por ejemplo, afirmando que todos los tontos -sin excepción- son tontos. Pero si escribo eso, siempre habrá algún tonto que saldrá diciendo que no está de acuerdo para nada con mi afirmación, ya que estoy generalizando.

Y hablando de ´idiotismos´, recuerdo cómo ´la sanchada´ de ´la Nueva Normalidad´, fue una gilipollez semántica, muy en línea con la fraseología monclovita del entonces gurú, Iván Redondo, y sus relatos, para contarnos que las cosas no eran lo que eran, sino lo que ´El Gran Hermano´, decía que eran, en sus homilías  mitineras, al más puro estilo voceras de feria.

Y miren ustedes si esto es así, que tuvo que utilizar la vía del Decreto Ley, para imponer lo subnormal como normal; como si lo normal, para ser normal, necesitase de aditamentos, kétchup, o adjetivos calificativos.

A partir del anunció de ´la nueva normalidad´, por parte del ´Líder Supremo´, se registraron, en España,  aproximadamente, 97.611 muertes oficiales por COVID-19, . Si esa fue la cifra oficial, tiemblan al pensar cuál fue la real. Recuerden lo ocurrido en la última riada en Valencia, y cómo corría ´el galgo de Paiporta´.

Francamente, para normalidad, me gustaba más la vieja; la de toda la vida. La normalidad a secas.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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