Venezuela, la distancia que no protege del dolor

No soy de Venezuela.

Y, sin embargo, hay frases que se vuelven insuficientes en cuanto intentan marcar distancia. Hay realidades que no respetan fronteras geográficas, que se filtran en lo personal sin permiso y que terminan transformando lo ajeno en algo íntimamente cercano.

Venezuela es una de ellas.

Lo que ocurre en el país no puede reducirse a una secuencia de titulares ni a una actualización más dentro del ciclo informativo. Es una crisis prolongada, sostenida en el tiempo, que ha alterado de forma profunda la vida cotidiana de millones de personas. Y precisamente por su duración, corre el riesgo de volverse invisible para quienes la observan desde fuera.

Pero no lo es.

No debería serlo.

En mi caso, esa distancia nunca llegó a existir del todo. He trabajado durante años en el ámbito audiovisual, rodeado de cámaras, equipos y personas que entienden el oficio no solo como técnica, sino como una forma de mirar el mundo. En ese recorrido conocí a un amigo. Un compañero camarógrafo que me ayudó a empezar cuando todo era todavía incertidumbre.

Fue de los primeros en enseñarme algo que no se aprende en manuales: que cada plano implica una responsabilidad, que detrás de cada imagen hay una vida, y que el periodismo visual no consiste únicamente en registrar, sino en saber observar con respeto.

Él estaba en Venezuela.

Y ahora ya no está.

Su muerte deja un vacío difícil de encajar en categorías simples. Porque es una pérdida personal, pero también ocurre en un contexto donde la fragilidad ya forma parte del día a día. Y eso hace que todo sea más difícil de ordenar, más difícil de nombrar.

Hay duelos que pertenecen a lo íntimo. Y otros que, sin quererlo, se mezclan con el momento histórico en el que ocurren.

Este es uno de ellos.

Hablar de Venezuela hoy es hablar de un país donde la incertidumbre se ha vuelto estructura. Donde la resiliencia ya no es excepcional, sino cotidiana. Donde millones de personas siguen construyendo vida en medio de una realidad que exige constantemente más de lo que devuelve.

Desde fuera, la crisis suele llegar en forma de cifras, informes o titulares breves. Desde dentro, es otra cosa: desgaste acumulado, adaptación constante y una forma de resistencia que rara vez encuentra espacio suficiente para ser contada.

Y aun así, se sigue viviendo.

Se sigue sosteniendo.

Se sigue resistiendo.

Pero no debe romantizarse.

Porque resistir durante demasiado tiempo también erosiona. También deja marcas. También transforma la vida en una sucesión de días sostenidos más por necesidad que por elección.

En ese contexto, Venezuela no puede reducirse a una sola narrativa. No es únicamente un país en crisis. Es también una suma de historias individuales que continúan desarrollándose incluso cuando no ocupan espacio en la conversación pública.

Personas que trabajan, que cuidan, que migran, que se quedan, que intentan reconstruir lo cotidiano en medio de lo incierto.

Y personas que se han ido, pero que siguen habitando dos lugares a la vez: el presente donde viven y el pasado que no desaparece.

En lo personal, la pérdida de un amigo que estaba allí introduce una dimensión que no puede separarse del todo del resto. No porque deba convertirse en símbolo, sino porque la experiencia humana rara vez se mantiene aislada de su contexto.

Su ausencia no cambia el mundo.

Pero sí cambia la forma en la que lo miro.

Y eso, aunque no aparezca en ninguna estadística, también es una forma de impacto.

Es difícil escribir sobre Venezuela sin simplificarla. Y lo es aún más cuando la escritura nace desde el duelo. Aun así, hay una necesidad que se impone: no apartar la mirada.

Porque detrás de cada análisis político, detrás de cada titular, hay una realidad humana que sigue ocurriendo mientras se debate sobre ella.

Y que sigue esperando ser vista.

Para quienes atraviesan momentos difíciles, dentro o fuera de Venezuela, existen redes de apoyo humanitario y psicológico en distintos países, como ADI o iniciativas de acompañamiento internacional en España, entre otras organizaciones que trabajan en contextos de crisis.

Porque incluso en medio de la complejidad, hay algo que no debería perderse: el derecho a ser cuidado.

Y quizá esa sea la idea más simple —y más urgente— de todas.