El castigo ‘woque’, por el delito de Alta Traición

Durante siglos no existió agonía más lenta y terrible, que la de los condenados por delito Alta Traición.

Una denominación que poco varió, según el país que la aplicaba. En definitiva, se trataba de castigar la peor de las traiciones, con la pena capital. Pero no con una ejecución rápida, no. Para este tipo de delito, se estiraba al máximo el viejo arte del matar. Valga, por ejemplo, cómo se aplicaba la pena, en el caso de Inglaterra.

En dicho país, el condenado era arrastrado por un caballo, hasta el lugar del suplicio. Llegado allí, era ahorcado, pero, ´piadosamente´, se cortaba la soga antes de que el reo muriese. ¿Y ya? ¡Pues no!

Una vez reanimado de malas maneras, tras comprobar que seguía vivo, entre los aullidos y carcajadas del populacho, se le cortaban los genitales, y se le abría en canal, extrayéndole los intestinos, los cuales se asaban delante del condenado, para que fuese haciendo boca.

Finalmente se troceaba su cuerpo, en vivo, dejando la cabeza para el final. Ésta, normalmente, se clavaba en una pica, pasando a decorar el Puente de Londres.

Con el resto de trozos, hacían salazón, enviándolos, posteriormente, a las principales ciudades del reino, para ser expuestos en sus puertas.

Por razones de ´decencia pública´, las mujeres condenadas por alta traición, no eran descuartizadas, sino quemadas vivas, públicamente, en una pira.

Con el correr de los años, la ejecución del ´traidor´, se fue suavizando. Así, el último juicio y ejecución, por alta traición, en Reino Unido, fue el de William Joyce, un británico que hizo propaganda radiofónica a favor del pintor austriaco, y que fue ejecutado en la horca, en 1946; claro, después que ´el pintor´ hubiese perdido la guerra.

Actualmente, el delito de Alta Traición, en Reino Unido, se castiga con cadena perpetua; pero perpetua de verdad. En España, por el contrario, la pena es de 20 años, máximo, menos rebajas y descuentos.

Así, en nuestra nación de taifas, tras el aumento de poder de la casta política, un condenado a 20 años, tras cumplir 5 años, puede empezar a solicitar permisos de salida, si muestra ´buena´ conducta. A partir de los 10 años, se puede aplicar el ´Tercer grado´, que permite al preso acudir a la cárcel solo a dormir, pasando los fines de semana en su casa.

Hoy en día, en los países con una legislación ´blandiblu´, para los traidores a la patria, no existe una muerte civil, o política, rápida. Algo que podrá deprimir a más de un honesto ciudadano, al ver cuánto tarda en caer un felón, confundiendo ´resiliencia y suerte´, con lo que no es más que justicia poética.

Porque la justicia poética, nunca concede a los malvados, un final rápido y misericordioso. Así, la antigua agonía física, es sustituida por el tormento psíquico, estirado en el tiempo, hasta hacer reventar al felón, descuartizando procesalmente, sin prisa pero sin pausa, a su círculo más cercano, reservándolo a él para el espectáculo final, ´pegasus mediante´.

Palomitas, un poquito de paciencia, y a disfrutar, que, esto, acaba ya.

NOTA: En el vídeo, los ocho traidores que España nunca perdonará; aclarando que, si bien son todos los que están, no están todos los que son.