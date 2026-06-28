Caritas Española

El juicio de la Historia

"QUE DIOS OS PERDONE POR LO QUE HABÉIS HECHO"

Iglesia, Vaticano, Comunismo, Socialismo, Caritas
Iglesia, Vaticano, Comunismo, Socialismo, Caritas. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Persecución internacional tras el secuestro de una niña en Mallorca: el padre la saca del país oculta en un maletero

Persecución internacional tras el secuestro de una niña en Mallorca: el padre la saca del país oculta en un maletero

A veces es necesario que pase el tiempo, para que podamos comprender el calado y seriedad de una frase.

Me estoy refiriendo a las palabras que, en la noche del 13 de marzo de 2013, el papa Francisco dirigió a los cardenales electores que lo acababan de elegir como Sumo Pontífice. Fue durante la cena que compartió con los prelados, en el comedor de la Casa Santa Marta, justo después de su primera aparición pública en el balcón de la Basílica de San Pedro.

Estas fueron sus palabras a los cardenales que lo habían elegido: «QUE DIOS OS PERDONE POR LO QUE HABÉIS HECHO».

Pues eso, que los perdone, y nos perdone a todos, en su infinita misericordia.

Por cierto, no sabía qué cantidad de dinero iba a donar a CÁRITAS ESPAÑOLA. Ahora, tras conocer el nombre y perfil, de la persona que la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ha designado como nuevo presidente de dicha entidad benéfica, voy a donar exactamente la misma cantidad que a CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Porque se lo merecen, aunque a mí me duela.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]