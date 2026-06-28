El juicio de la Historia

A veces es necesario que pase el tiempo, para que podamos comprender el calado y seriedad de una frase.

Me estoy refiriendo a las palabras que, en la noche del 13 de marzo de 2013, el papa Francisco dirigió a los cardenales electores que lo acababan de elegir como Sumo Pontífice. Fue durante la cena que compartió con los prelados, en el comedor de la Casa Santa Marta, justo después de su primera aparición pública en el balcón de la Basílica de San Pedro.

Estas fueron sus palabras a los cardenales que lo habían elegido: «QUE DIOS OS PERDONE POR LO QUE HABÉIS HECHO».

Pues eso, que los perdone, y nos perdone a todos, en su infinita misericordia.

Por cierto, no sabía qué cantidad de dinero iba a donar a CÁRITAS ESPAÑOLA. Ahora, tras conocer el nombre y perfil, de la persona que la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ha designado como nuevo presidente de dicha entidad benéfica, voy a donar exactamente la misma cantidad que a CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Porque se lo merecen, aunque a mí me duela.